ГоловнаСуспільствоВійна

Російський дрон атакував будівлю школи на Харківщині

Російський дрон вдарив по селищу Шевченкове.

Російський дрон атакував будівлю школи на Харківщині
Фото: прокуратура Харківської області

Уночі 12 жовтня російські війська скерували ударний дрон по будівлі навчального закладу у Харківській області.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області. 

"Близько 2:00 ворожий безпілотник, попередньо типу "Герань-2", вдарив по селищу Шевченкове у Куп’янському районі. Пошкоджено навчальний заклад", — ідеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України).
﻿
