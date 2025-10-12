Російський дрон атакував будівлю школи на Харківщині

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України).

"Близько 2:00 ворожий безпілотник, попередньо типу "Герань-2", вдарив по селищу Шевченкове у Куп’янському районі. Пошкоджено навчальний заклад", — ідеться у повідомленні.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

Уночі 12 жовтня російські війська скерували ударний дрон по будівлі навчального закладу у Харківській області.

