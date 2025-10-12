«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Президент Євроради Кошта представить ЄС на мирному саміті в Єгипті

13 жовтня в Єгипті відбудеться церемонія підписання Близькосхідного мирного плану.

Президент Євроради Кошта представить ЄС на мирному саміті в Єгипті
Антониу Кошта
Фото: EPA/UPG

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта представить ЄС на "Саміті миру в Шарм-ель-Шейху" щодо Гази у понеділок, 13 жовтня. 

Про це ідеться на сайті Євроради.

Президент Євроради Антоніу Кошта представлятиме Європейський Союз на церемонії підписання Близькосхідного мирного плану, який укладатимуть посередники угруповання ХАМАС та лідер США Дональд Трамп.

Перший етап плану, за посередництва США, Єгипту, Катару та Туреччини, має стати "вирішальним кроком для припинення війни в Газі", а саме — для встановлення постійного припинення вогню, звільнення всіх заручників та повного відновлення доступу гуманітарної допомоги до Сектору Гази.

"Довгий шлях до миру починається завтра в Єгипті...Вперше за довгий час з'явилася справжня надія. Надія на звільнення всіх заручників, на припинення вогню та необмежений гуманітарний доступ до Гази. Надія на справедливий та сталий мир і світле майбутнє, засноване на врегулюванні двох держав. Разом ми допоможемо відбудувати Газу та загоїмо рани", — наголошує Кошта.

  • Процес звільнення ізраїльських заручників, утримуваних у Секторі Гази, має розпочатися вранці 13 жовтня та може завершитися до виступу президента США Дональда Трампа в ізраїльському парламенті.
﻿
