ЗМІ: ХАМАС розпочинає звільнення ізраїльських заручників перед виступом Трампа в Кнесеті

Процес звільнення 48 ізраїльських заручників, утримуваних у Секторі Гази, має розпочатися вранці 13 жовтня та може завершитися до виступу президента США Дональда Трампа в ізраїльському парламенті.

Фото: EPA/UPG

Високопоставлений представник ХАМАС заявив, що угода про звільнення заручників буде реалізована в найближчі дні, пише ізраїльське видання Haaretz.

За домовленістю, досягнутою за посередництва президента США Дональда Трампа, ХАМАС має передати Ізраїлю всіх 48 заручників — як живих, так і загиблих — протягом 72 годин після відведення ізраїльських військ до так званої “жовтої лінії” в Газі.

Координатор ізраїльського уряду з питань заручників Галь Гірш підтвердив, що “відлік часу розпочався” й Ізраїль готовий до прийому звільнених. За даними Al Jazeera, ХАМАС пообіцяв повернути всіх живих заручників не пізніше 06:00 понеділка.

Влада Ізраїлю очікує, що звільнення заручників відбудеться одночасно з візитом Дональда Трампа до Єрусалиму та його виступом у Кнесеті. Ізраїльські джерела зазначають, що процес може бути поетапним через логістичні труднощі — необхідність зібрати людей у безпечних районах після бойових дій.

Паралельно Ізраїль готує звільнення 250 палестинських в’язнів, засуджених до довічного ув’язнення, а також близько 1700 затриманих із Гази.

Після завершення обміну сторони планують перейти до другої фази мирного плану Трампа — створення палестинської технократичної адміністрації під міжнародним контролем, яку може очолити колишній прем’єр Великої Британії Тоні Блер.
