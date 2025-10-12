Зеленський сподівається, що Трамп використовуватиме ті ж інструменти для тиску на Путіна, що й на Близькому Сході

"Дуже важливо, що там буде припинення вогню, бо це - великий-великий крок до мирної угоди".

Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що президент США Дональд Трамп використовуватиме ті ж методи для тиску на Володимира Путіна, до яких він вдався на Близькому Сході.

Про це Зеленський розповів в інтерв'ю Fox News, передає "Інтерфакс-Україна".

"Дуже важливо, що там буде припинення вогню, бо це - великий-великий крок до мирної угоди. Звичайно, це дає нам сигнали й надію, що з таким тиском, який президент Трамп застосував на Близькому Сході для досягнення миру, він використає ті самі інструменти і навіть більше, щоб натиснути на Путіна і змусити його припинити війну в Україні", - сказав президент.

Раніше, в ніч на 9 жовтня Трамп заявив, що влада Ізраїлю та палестинський рух ХАМАС погодилися на першу фазу запропонованого США плану з урегулювання конфлікту в Секторі Гази.