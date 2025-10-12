Зеленський сподівається, що Трамп використовуватиме ті ж інструменти для тиску на Путіна, що й на Близькому Сході

Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
ВідеоСьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
ГоловнаСвіт

Зеленський сподівається, що Трамп використовуватиме ті ж інструменти для тиску на Путіна, що й на Близькому Сході

"Дуже важливо, що там буде припинення вогню, бо це - великий-великий крок до мирної угоди".

Зеленський сподівається, що Трамп використовуватиме ті ж інструменти для тиску на Путіна, що й на Близькому Сході
Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що президент США Дональд Трамп використовуватиме ті ж методи для тиску на Володимира Путіна, до яких він вдався на Близькому Сході.

Про це Зеленський розповів в інтерв'ю Fox News, передає "Інтерфакс-Україна".

"Дуже важливо, що там буде припинення вогню, бо це - великий-великий крок до мирної угоди. Звичайно, це дає нам сигнали й надію, що з таким тиском, який президент Трамп застосував на Близькому Сході для досягнення миру, він використає ті самі інструменти і навіть більше, щоб натиснути на Путіна і змусити його припинити війну в Україні", - сказав президент. 

Раніше, в ніч на 9 жовтня Трамп заявив, що влада Ізраїлю та палестинський рух ХАМАС погодилися на першу фазу запропонованого США плану з урегулювання конфлікту в Секторі Гази.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies