ОГП: у Польщі затримали чоловіка, підозрюваного у поширенні дитячої порнографії, сереж постраждалих українці

Під час обшуку правоохоронці вилучили у підозрюваного цифрові носії з доказами.

Правоохоронці України, Польщі, AP Twins та Європолу у межах міжнародно-правової співпраці затримали 57-річного громадянина Польщі, якого підозрюють у поширенні дитячої порнографії. Серед потерпілих – діти з України віком від 7 до 11 років.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора. Правоохоронці Києва розпочали кримінальне провадження за матеріалами Департаменту міграційної поліції НП України.

Як відомо, батьки двох дітей повідомили, що невідомий чоловік спілкувався з їхніми 11-річними доньками через соцмережі та надсилав їм порнографічний контент. "Розслідування за фактом виготовлення та розповсюдження дитячої порнографії (ч. 3 ст. 301-1 КК України) здійснювали слідчі Головного управління Національної поліції у м. Києві під процесуальним керівництвом ювенальних прокурорів Київської міської прокуратури. Оперативний супровід забезпечував Департамент міграційної поліції. Зібрані докази привели до Польщі", — ідеться у повідомленні відомства.

На підставі матеріалів, які передала українська сторона, польські правоохоронці затримали підозрюваного. Затриманий філолог за освітою, який вільно володіє українською та російською мовами, що дозволяло йому безперешкодно спілкуватися з українськими дітьми.

Чоловік був переконаний, що, обираючи жертв в інших країнах, залишиться без покарання. Під час обшуку у нього польські правоохоронці вилучили комп’ютери, мобільні телефони та цифрові носії, що містили докази сексуальної експлуатації неповнолітніх.

Фото: ОГП

У Польщі чоловіку пред’явлено обвинувачення у поширенні дитячої порнографії та порнографії з тваринами через соціальні мережі.

Також йому інкриміновано зберігання відеоматеріалів порнографічного характеру із зображеннями дітей. Його взято під варту.