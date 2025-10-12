Зимова кампанія України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Трамп закликав Конгрес розслідувати спробу його імпічменту через Україну в 2019 році

Президент США вважає це "більшим незаконним обманом, ніж Вотергейт".

Трамп закликав Конгрес розслідувати спробу його імпічменту через Україну в 2019 році
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп закликав Конгрес розслідувати обставини його "українського імпічменту", ініційованого проти нього восени 2019 року.

Про це він написав у соцмережі Truth Social.

"Афера з імпічментом (мене!) в Україні була набагато більшим незаконним обманом, ніж Вотергейт. Я щиро сподіваюся, що відповідні органи, включаючи Конгрес, розслідують це!", - зазначив Трамп. 

Що відомо про імпічмент Трампу в 2019 році

Перший імпічмент Трампу у 2019 році був ініційований Палатою представників США через звинувачення у зловживанні владою та перешкоджанні роботі Конгресу. 

Звинувачення грунтувалися на його спробі натиснути на президента України Володимира Зеленського для розслідування щодо його політичного опонента Джо Байдена та його сина Хантера, використовуючи як важіль військову допомогу Києву.

Палата представників проголосувала за імпічмент у грудні 2019 року.  Сенат США у лютому 2020 року виправдав Трампа, і він залишився на посаді президента.

 
