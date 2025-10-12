Трамп закликав Конгрес розслідувати спробу його імпічменту через Україну в 2019 році

Президент США вважає це "більшим незаконним обманом, ніж Вотергейт".

Президент США Дональд Трамп закликав Конгрес розслідувати обставини його "українського імпічменту", ініційованого проти нього восени 2019 року.

Про це він написав у соцмережі Truth Social.

"Афера з імпічментом (мене!) в Україні була набагато більшим незаконним обманом, ніж Вотергейт. Я щиро сподіваюся, що відповідні органи, включаючи Конгрес, розслідують це!", - зазначив Трамп.

Що відомо про імпічмент Трампу в 2019 році

Перший імпічмент Трампу у 2019 році був ініційований Палатою представників США через звинувачення у зловживанні владою та перешкоджанні роботі Конгресу.

Звинувачення грунтувалися на його спробі натиснути на президента України Володимира Зеленського для розслідування щодо його політичного опонента Джо Байдена та його сина Хантера, використовуючи як важіль військову допомогу Києву.

Палата представників проголосувала за імпічмент у грудні 2019 року. Сенат США у лютому 2020 року виправдав Трампа, і він залишився на посаді президента.