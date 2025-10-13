Європейський виробник техніки призупинив експорт у США через "приховані" тарифи

Через зміни у США компанії-еспортери мають подавати митним органам докладні сертифікати про походження, вагу й вартість будь-якої сталі в продукції.

Президент США Дональд Трамп оголошує про мита мита на імпорт в Трояндовому саду Білого дому у Вашингтоні, 2 квітня 2025 року.

Одна з найбільших у Європі компаній із виробництва сільськогосподарської техніки Krone змушена призупинити експорт великогабаритного обладнання до США через "приховані" тарифи, що торкнулися сотень товарів — від в’язальних спиць і фенів до зернозбиральних комбайнів.

Як пише The Guardian, згідно зі списком сталевих похідних виробів, укладеним за консультацією з американськими виробниками, адміністрація Дональда Трампа запровадила мита на 407 конкретних товарів – від дрібних інструментів для вишивки до кухонних витяжок, холодильників, грилів, ліфтів, будівельних конструкцій, сільгосптехніки й вітряків.

Через це з 18 серпня компанії, зокрема Krone і будівельна компанія Liebherr, мають подавати митним органам докладні сертифікати про походження, вагу й вартість будь-якої сталі в продукції – аж до гайок і болтів.

Компанія Krone, розташована в Нижній Саксонії, має 10 000 працівників і втратила другий за величиною ринок – США, який приносив близько 130 млн доларів на рік.

Голова компанії Бернард Кроне заявив, що нові тарифи стали "величезним шоком", адже угода з ЄС здавалася хоча б передбачуваною – до оприлюднення "сталевого списку" 18 серпня. Проблема ускладнюється тим, що США дозволили кілька разів на рік оновлювати цей список, тож компанії змушені постійно адаптуватися.

Якщо документи заповнено неправильно, митниця може накласти 200% мито, як на товари з російської сталі, і заморозити повернення коштів, повідомила логістична компанія Flexport.

Щоб уникнути великих збитків, Krone вирішила тимчасово зупинити виробництво частини ліній, продовжила працівникам відпустки та відправить до США лише тестовий контейнер із меншими машинами – косарками, граблями й ворушилками для сіна.

"Ми надішлемо їх цього або наступного тижня. Через чотири тижні дізнаємося, чи правильно заповнили документи", – сказав Кроне.

Єврокомісар з торгівлі Марош Шефчович визнав, що нові вимоги "дуже складні", і звернувся до міністра торгівлі США Говарда Латніка з проханням переглянути їх.