Прем’єр Молдови оголосив, що йде з політики "з особистих причин"

Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан не очолюватиме наступний кабінет міністрів і не буде членом майбутнього парламенту. Сьогодні, 13 жовтня, він оголосив, що йде з політики "з особистих причин".

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

На спільній пресконференції лідер Партії дії та солідарності (PAS) Ігор Гросу заявив, що владна партія хотіла висунути Речана на новий термін на посаду прем’єр-міністра.

Речан заявив, що в"дячний за довіру ПАС" та намір висунути його на новий термін, але пояснив, що йде з громадського життя та продовжить свою "професійну кар’єру".

"Я не маю наміру бути чи залишатися в політиці", – сказав він.