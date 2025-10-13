Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Зимова кампанія України
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Прем’єр Молдови оголосив, що йде з політики "з особистих причин"

Дорін Речан не очолюватиме наступний кабінет міністрів і не буде членом майбутнього парламенту. 

Прем’єр Молдови оголосив, що йде з політики "з особистих причин"
Очільник уряду Молдови Дорін Речан
Фото: скриншот відео

Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан не очолюватиме наступний кабінет міністрів і не буде членом майбутнього парламенту. Сьогодні, 13 жовтня, він оголосив, що йде з політики "з особистих причин".

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

На спільній пресконференції лідер Партії дії та солідарності (PAS) Ігор Гросу заявив, що владна партія хотіла висунути Речана на новий термін на посаду прем’єр-міністра. 

Речан заявив, що в"дячний за довіру ПАС" та намір висунути його на новий термін, але пояснив, що йде з громадського життя та продовжить свою "професійну кар’єру".

"Я не маю наміру бути чи залишатися в політиці", – сказав він. 

  • На парламентських виборах 28 вересня Дорін Речан балотувався на другому місці у списку PAS, поступаючись спікеру парламенту та лідеру партії Ігорю Гросу. 
  • Після перерви в політичному житті він повернувся у 2022 році як радник з питань безпеки президентки Маї Санду та секретар Вищої ради безпеки, а в лютому 2023 року був призначений прем’єр-міністром.
