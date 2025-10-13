Уряд Нідерландів взяв під контроль китайського виробника мікросхем Nexperia, що базується у країні, пише BBC.
Гаага заявила, що ухвалила це рішення через “серйозні недоліки в управлінні” та для запобігання недоступності мікросхем у надзвичайній ситуації.
Власник Nexperia, компанія Wingtech, заявила, що вживе заходів для захисту своїх прав та звернеться за підтримкою уряду. Цей розвиток подій загрожує посиленням напруженості між Європейським Союзом та Китаєм, яка зросла в останні місяці через торгівлю та відносини Пекіна з Росією.
У грудні 2024 року уряд США вніс Wingtech до списку організацій, які становлять загрожують національної безпеки. Згідно з цими правилами, американським компаніям заборонено експортувати товари американського виробництва підприємствам зі списку, якщо вони не мають спеціального дозволу.
У Великій Британії Nexperia була змушена продати свій завод з виробництва кремнієвих мікросхем у Ньюпорті після того, як депутати парламенту та міністри висловили занепокоєння щодо нацбезпеки. Наразі у Сполученому Королівстві компанія володіє об'єктом у Стокпорті.
Міністерство економіки Нідерландів заявило, що прийняло “дуже виняткове” рішення застосувати Закон про доступність товарів (Goods Availability Act) через “гострі сигнали серйозних недоліків в управлінні в Nexperia.
“Ці сигнали становили загрозу безперервності діяльності та збереженню критично важливих технологічних знань і компетенцій на території Нідерландів і Європи. Втрата цих можливостей може становити ризик для економічної безпеки Нідерландів та Європи”, – йдеться у заяві міністерства.
У заяві не уточнювалося, чому компанія вважає діяльність фірми ризикованою.
- У вересні міністерство торгівлі Китаю розпочало антидискримінаційне розслідування торговельної політики США щодо чипів. У його межах перевірять, чи дискримінував Вашингтон китайські компанії у своїй політиці щодо торгівлі чипами.
- Також розпочалося друге розслідування щодо підозри демпінгу при ввезенні деяких аналогових американських чипів, що використовуються в таких пристроях, як слухові апарати, Wi-Fi-маршрутизатори та датчики температури. Тобто Китай перевірить, чи не постачали американці такі чипи за кордон за дешевшою ціною, аніж у себе вдома або навіть дешевше за собівартість ‒ заради витіснення конкурентів.