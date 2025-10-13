Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Зимова кампанія України
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Уряд Нідерландів взяв під контроль китайського виробника мікросхем Nexperia

Гаага заявила, що ухвалила це рішення через “серйозні недоліки в управлінні” та для запобігання недоступності мікросхем у надзвичайній ситуації.

Фото: pexels.com

Уряд Нідерландів взяв під контроль китайського виробника мікросхем Nexperia, що базується у країні, пише BBC.

Гаага заявила, що ухвалила це рішення через “серйозні недоліки в управлінні” та для запобігання недоступності мікросхем у надзвичайній ситуації.

Власник Nexperia, компанія Wingtech, заявила, що вживе заходів для захисту своїх прав та звернеться за підтримкою уряду. Цей розвиток подій загрожує посиленням напруженості між Європейським Союзом та Китаєм, яка зросла в останні місяці через торгівлю та відносини Пекіна з Росією.

У грудні 2024 року уряд США вніс Wingtech до списку організацій, які становлять загрожують національної безпеки. Згідно з цими правилами, американським компаніям заборонено експортувати товари американського виробництва підприємствам зі списку, якщо вони не мають спеціального дозволу.

У Великій Британії Nexperia була змушена продати свій завод з виробництва кремнієвих мікросхем у Ньюпорті після того, як депутати парламенту та міністри висловили занепокоєння щодо нацбезпеки. Наразі у Сполученому Королівстві компанія володіє об'єктом у Стокпорті.

Міністерство економіки Нідерландів заявило, що прийняло “дуже виняткове” рішення застосувати Закон про доступність товарів (Goods Availability Act) через “гострі сигнали серйозних недоліків в управлінні в Nexperia.

“Ці сигнали становили загрозу безперервності діяльності та збереженню критично важливих технологічних знань і компетенцій на території Нідерландів і Європи. Втрата цих можливостей може становити ризик для економічної безпеки Нідерландів та Європи”, – йдеться у заяві міністерства.

У заяві не уточнювалося, чому компанія вважає діяльність фірми ризикованою.

  • У вересні міністерство торгівлі Китаю розпочало антидискримінаційне розслідування торговельної політики США щодо чипів. У його межах перевірять, чи дискримінував Вашингтон китайські компанії у своїй політиці щодо торгівлі чипами. 
  • Також розпочалося друге розслідування щодо підозри демпінгу при ввезенні деяких аналогових американських чипів, що використовуються в таких пристроях, як слухові апарати, Wi-Fi-маршрутизатори та датчики температури. Тобто Китай перевірить, чи не постачали американці такі чипи за кордон за дешевшою ціною, аніж у себе вдома або навіть дешевше за собівартість ‒ заради витіснення конкурентів.
Теми: , ,
﻿
