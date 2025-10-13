Гаага заявила, що ухвалила це рішення через “серйозні недоліки в управлінні” та для запобігання недоступності мікросхем у надзвичайній ситуації.

Уряд Нідерландів взяв під контроль китайського виробника мікросхем Nexperia, що базується у країні, пише BBC.

Гаага заявила, що ухвалила це рішення через “серйозні недоліки в управлінні” та для запобігання недоступності мікросхем у надзвичайній ситуації.

Власник Nexperia, компанія Wingtech, заявила, що вживе заходів для захисту своїх прав та звернеться за підтримкою уряду. Цей розвиток подій загрожує посиленням напруженості між Європейським Союзом та Китаєм, яка зросла в останні місяці через торгівлю та відносини Пекіна з Росією.

У грудні 2024 року уряд США вніс Wingtech до списку організацій, які становлять загрожують національної безпеки. Згідно з цими правилами, американським компаніям заборонено експортувати товари американського виробництва підприємствам зі списку, якщо вони не мають спеціального дозволу.

У Великій Британії Nexperia була змушена продати свій завод з виробництва кремнієвих мікросхем у Ньюпорті після того, як депутати парламенту та міністри висловили занепокоєння щодо нацбезпеки. Наразі у Сполученому Королівстві компанія володіє об'єктом у Стокпорті.

Міністерство економіки Нідерландів заявило, що прийняло “дуже виняткове” рішення застосувати Закон про доступність товарів (Goods Availability Act) через “гострі сигнали серйозних недоліків в управлінні в Nexperia.

“Ці сигнали становили загрозу безперервності діяльності та збереженню критично важливих технологічних знань і компетенцій на території Нідерландів і Європи. Втрата цих можливостей може становити ризик для економічної безпеки Нідерландів та Європи”, – йдеться у заяві міністерства.

У заяві не уточнювалося, чому компанія вважає діяльність фірми ризикованою.