Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
ВідеоСьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
ГоловнаСвіт

У Португалії тривають місцеві вибори

308 муніципалітетів визначать, хто керуватиме їхніми територіями протягом наступних чотирьох років.

У Португалії тривають місцеві вибори
Фото: EPA/UPG

Сьогодні у Португалії тривають місцеві вибори, на яких голосують за мерів та голів громад. На цих виборах також можуть голосувати іноземні резиденти.

Про це повідомляє The Portugal News.com.

308 муніципалітетів визначать, хто керуватиме їхніми територіями протягом наступних чотирьох років.

Виборці голосують за три різні органи влади: мера та членів муніципальної ради, муніципальні збори (включно з президентом і членами асамблеї), а також голову й членів ради громади, у якій вони зареєстровані. 

Голосування відбувається за місцем проживання виборця.

“На місцевих виборах вибір для голосування відрізняється від національних. На місцевих виборах люди зазвичай обирають переможця через особистість кандидата, а не лише партію”, ‒ зазначає видання. 

Зазначається, що деякі мери досягли максимальної кількості каденцій і партіям довелося висувати нових кандидатів, що може змінити розклад сил у кількох містах. Йдеться про Порт, Фару та Сілвеш.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies