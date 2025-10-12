Сьогодні у Португалії тривають місцеві вибори, на яких голосують за мерів та голів громад. На цих виборах також можуть голосувати іноземні резиденти.

Про це повідомляє The Portugal News.com.

308 муніципалітетів визначать, хто керуватиме їхніми територіями протягом наступних чотирьох років.

Виборці голосують за три різні органи влади: мера та членів муніципальної ради, муніципальні збори (включно з президентом і членами асамблеї), а також голову й членів ради громади, у якій вони зареєстровані.

Голосування відбувається за місцем проживання виборця.

“На місцевих виборах вибір для голосування відрізняється від національних. На місцевих виборах люди зазвичай обирають переможця через особистість кандидата, а не лише партію”, ‒ зазначає видання.

Зазначається, що деякі мери досягли максимальної кількості каденцій і партіям довелося висувати нових кандидатів, що може змінити розклад сил у кількох містах. Йдеться про Порт, Фару та Сілвеш.