Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Зимова кампанія України
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Джерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
Десятки людей загинули у сутичках між Пакистаном і Афганістаном

Пакистанські військові заявили, що загинуло 23 їхніх солдати, тоді як таліби повідомили про 9 загиблих зі свого боку.

Десятки людей загинули у сутичках між Пакистаном і Афганістаном
Кордон між Афганістаном і Пакистаном
Фото: EPA/UPG

Десятки бійців загинули під час нічних прикордонних зіткнень між Пакистаном і Афганістаном, повідомили обидві сторони в неділю. Це – найсерйозніше загострення між сусідніми країнами з моменту, коли "Талібан" прийшов до влади в Кабулі у 2021 році.

Про це пише CNN.

Пакистанські військові заявили, що загинуло 23 їхніх солдати, тоді як таліби повідомили про 9 загиблих зі свого боку.

Напруження між країнами зросло після того, як Ісламабад зажадав від "Талібану" вжити заходів проти бойовиків, які посилили атаки на території Пакистану. За словами пакистанської сторони, ці групи діють із притулків в Афганістані. "Талібан" це заперечує.

Обидві сторони заявили, що завдали одна одній набагато більших втрат, але не надали доказів. Пакистан повідомив, що вбив понад 200 афганських талібів та союзних бойовиків, тоді як Афганістан заявив, що знищив 58 пакистанських солдатів.

ЗМІ не змогли незалежно перевірити ці цифри.

Що відбувається

  • У четвер Афганістан звинуватив Пакистан у авіаударах по Кабулу та ринку на сході Афганістану. 
  • Пізно в суботу афганські війська відкрили вогонь по пакистанських прикордонних постах. Пакистан відповів стрілецьким та артилерійським вогнем.
  • Обидві країни заявили, що знищили прикордонні пости супротивника. Пакистанські силовики навіть поширили відео, на якому, за їхніми словами, показано ураження афганських позицій.
  • За даними Пакистану, до недільного ранку обміни вогнем переважно припинилися, однак у районі Куррам тривала періодична стрілянина, за словами місцевих жителів.
  • Афганське міністерство оборони раніше заявляло, що їхня операція завершилася опівночі за місцевим часом.
  • У неділю Кабул заявив, що припинив атаки на прохання Катару та Саудівської Аравії, які закликали сторони до стриманості.
  • Пакистан у неділю закрив два головні переходи – Торкхам і Чаман, а також щонайменше три менші – Харлачі, Анґур-Адда і Гулам-Хан.
