Десятки людей загинули у сутичках між Пакистаном і Афганістаном

Пакистанські військові заявили, що загинуло 23 їхніх солдати, тоді як таліби повідомили про 9 загиблих зі свого боку.

Десятки бійців загинули під час нічних прикордонних зіткнень між Пакистаном і Афганістаном, повідомили обидві сторони в неділю. Це – найсерйозніше загострення між сусідніми країнами з моменту, коли "Талібан" прийшов до влади в Кабулі у 2021 році.

Про це пише CNN.

Напруження між країнами зросло після того, як Ісламабад зажадав від "Талібану" вжити заходів проти бойовиків, які посилили атаки на території Пакистану. За словами пакистанської сторони, ці групи діють із притулків в Афганістані. "Талібан" це заперечує.

Обидві сторони заявили, що завдали одна одній набагато більших втрат, але не надали доказів. Пакистан повідомив, що вбив понад 200 афганських талібів та союзних бойовиків, тоді як Афганістан заявив, що знищив 58 пакистанських солдатів.

ЗМІ не змогли незалежно перевірити ці цифри.

Що відбувається