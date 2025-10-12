ЗМІ: Афганістан заявив про ліквідацію 58 пакистанських солдатів

Пакистан не підтвердив інформації щодо жертв зі своєї сторони.

Афганістан заявив у неділю, що вбив 58 пакистанських солдатів під час нічних операцій на кордоні у відповідь на неодноразові порушення своєї території та повітряного простору, пише AP.

Головний речник уряду талібів Забіхулла Муджахід заявив, що афганські сили захопили 25 постів пакистанської армії, 58 солдатів вбиті, і ще 30 інших отримали поранення.

"Ситуація на всіх офіційних кордонах та фактичних лініях Афганістану повністю контрольована, а незаконній діяльності значною мірою запобігли", – сказав Муджахід на прес-конференції в Кабулі.

Пакистан не підтвердив інформації щодо жертв зі своєї сторони. Проте прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф вже засудив напад, що стався в суботу ввечері, і заявив, що армія країни "не лише дала належну відповідь на провокації Афганістану, а й знищила кілька їхніх постів, змусивши їх відступити".

Пакистан раніше завдавав ударів по об'єктах в Афганістані, цілячись на те, що, за його словами, є схованками бойовиків забороненого угруповання "Техрік-і-Талібан Пакистан".

Ісламабад стверджує, що це угруповання здійснює смертельні напади в Пакистані, але Кабул заперечує звинувачення на свою адресу, стверджуючи, що не дозволяє використовувати свою територію проти інших країн.