Зимова кампанія України
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
ВідеоСьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
ЗМІ: Афганістан заявив про ліквідацію 58 пакистанських солдатів

Пакистан не підтвердив інформації щодо жертв зі своєї сторони.

Фото: Facebook

Афганістан заявив у неділю, що вбив 58 пакистанських солдатів під час нічних операцій на кордоні у відповідь на неодноразові порушення своєї території та повітряного простору, пише AP.

Головний речник уряду талібів Забіхулла Муджахід заявив, що афганські сили захопили 25 постів пакистанської армії, 58 солдатів вбиті, і ще 30 інших отримали поранення.

"Ситуація на всіх офіційних кордонах та фактичних лініях Афганістану повністю контрольована, а незаконній діяльності значною мірою запобігли", – сказав Муджахід на прес-конференції в Кабулі. 

Пакистан не підтвердив інформації щодо жертв зі своєї сторони. Проте прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф вже засудив напад, що стався в суботу ввечері, і заявив, що армія країни "не лише дала належну відповідь на провокації Афганістану, а й знищила кілька їхніх постів, змусивши їх відступити".

Пакистан раніше завдавав ударів по об'єктах в Афганістані, цілячись на те, що, за його словами, є схованками бойовиків забороненого угруповання "Техрік-і-Талібан Пакистан".

Ісламабад стверджує, що це угруповання здійснює смертельні напади в Пакистані, але Кабул заперечує звинувачення на свою адресу, стверджуючи, що не дозволяє використовувати свою територію проти інших країн.
