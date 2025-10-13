Трамп допустив, що може відправити ракети "Tomahawk" в Україну

Про це він сказав під час подорожі до Ізраїлю.

Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість передати Україні крилаті ракети великої дальності "Tomahawk".

Як пише ВВС, на запитання журналістів на борту літака Air Force One, чи планує він надати Україні "Томагавки", Трамп відповів: "Побачимо… можливо, так".

Під час польоту до Ізраїлю Трамп сказав журналістам, що може обговорити питання "Томагавків" із Росією.

"Я можу сказати їм [росіянам], що якщо війна не буде завершена, то ми цілком можемо це зробити. А може, й ні. Але ми можемо це зробити", – сказав він.

"Чи хочуть вони, щоб Томагавки летіли у їхньому напрямку? Не думаю", – додав Трамп.

Він зробив цю заяву на тлі другої телефонної розмови зі президентом України Володимиром Зеленським минулими вихідними, під час якої український лідер закликав до посилення військових можливостей, зокрема для контратак проти Росії.

Ракети "Tomahawk" мають дальність до 2 500 км, що ставить Москву в зону ураження з території України.

"Tomahawk" для України