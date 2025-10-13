Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Зимова кампанія України
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Джерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
Трамп допустив, що може відправити ракети "Tomahawk" в Україну

Про це він сказав під час подорожі до Ізраїлю.

Трамп допустив, що може відправити ракети "Tomahawk" в Україну
Ракета Tomahawk здатна долати відстань у 2,5 тисячі км
Фото: Zachary Grooman/U.S. Navy/DVIDS/dpa/picture allianc

Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість передати Україні крилаті ракети великої дальності "Tomahawk".

Як пише ВВС, на запитання журналістів на борту літака Air Force One, чи планує він надати Україні "Томагавки", Трамп відповів: "Побачимо… можливо, так".

Під час польоту до Ізраїлю Трамп сказав журналістам, що може обговорити питання "Томагавків" із Росією.

"Я можу сказати їм [росіянам], що якщо війна не буде завершена, то ми цілком можемо це зробити. А може, й ні. Але ми можемо це зробити", – сказав він. 

"Чи хочуть вони, щоб Томагавки летіли у їхньому напрямку? Не думаю", – додав Трамп.

Він зробив цю заяву на тлі другої телефонної розмови зі президентом України Володимиром Зеленським минулими вихідними, під час якої український лідер закликав до посилення військових можливостей, зокрема для контратак проти Росії.

Ракети "Tomahawk" мають дальність до 2 500 км, що ставить Москву в зону ураження з території України.

"Tomahawk" для України 

  • Нещодавно президент США Дональд Трамп повідомив, що він "певною мірою" ухвалив рішення щодо постачання Україні далекобійних ракет Tomahawk.
  • Пізніше ЗМІ писали, що Трамп і Володимир Зеленський обговорили можливість отримання Україною цих далекобійних ракет.
  • Після розмови із Трампом глава України сказав, що "Америка розглядає можливості посилити співпрацю".
