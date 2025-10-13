Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
ФотоДо Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Джерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
ЕксклюзивДжерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
ГоловнаСвіт

Аеропорт Праги одним з перших перейшов на нову систему перевірки біометрики подорожніх. Пасажири скаржились на черги

Всі громадян з країн, що не входять до Євросоюзу, повинні здавати відбитки пальців і фотографувати обличчя. 

Аеропорт Праги одним з перших перейшов на нову систему перевірки біометрики подорожніх. Пасажири скаржились на черги
Фото: EPA/UPG

В аеропорту Праги утворилися значні черги у зв'язку з запуском нової системи перевірок для громадян країн, що не входять до Шенгенської зони. Вона передбачає зняття відбитків пальці і фотографування як при в'їзді, так і при виїзді. Першими на неї переходять Чехія, Естонія і Люксембург, передає The Independent

Празький аеропорт є найбільш завантаженим місцем, що почало впроваджувати нові правила. Пасажири перших рейсів із Великої Британії, що прибули до чеського аеропорту вчора вранці, повідомили, що пройшли аналогову перевірку без тривалого очікування. 

У терміналі 1 аеропорту встановили десятки машин реєстрації для запису біометричних даних. Передбачалося, що подорожні, які прибувають, повинні здати відбитки пальців і біометричні дані обличчя перед стійками паспортного контролю. Але зрештою для запису біометрики вирішили використовувати не машини, а паспортних працівників. Тож черги швидко утворилися.

Нові правила торкнулися, зокрема, громадян Туреччини, Єгипту, ОАЕ. Пасажири з Лондона спочатку повідомляли, що чекали близько години на збір біометричних даних, перевірку паспортів та проштампування. Але пасажр Гамільтон Неш, який пізніше прилетів із Лондона, сказав: "Тільки-но продерся крізь черги. Жодних працюючих автоматів. Черга сягає від години до 90 хвилин", – сказав він. 

Починаючи від 12 жовтня, країни шенгенської зони матимуть 180 днів для провадження нової перевірки. 

EES (Enter/Exit System)

Діятиме для громадян країн поза межами Євросоюзу, що подорожують терміном до 90 днів протягом 180-денного періоду. 

При першому перетині кордону ЄС, Австрії та Ліхтенштейну, потрібно буде сфотографуватися і здати відбитки. Таким чином створять цифровий запис, куди внесуть паспортні дані. Під час всіх наступних подорожей біометричні дані звірятимуть із зафіксованими. Дітям до 12 років здавати біометрику не потрібно, пояснювала Deutsche Welle

Українці проходитимуть контроль також. На повноцінне впровадження системи відвели час до 10 квітня. 
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies