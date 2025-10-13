Аеропорт Праги одним з перших перейшов на нову систему перевірки біометрики подорожніх. Пасажири скаржились на черги

Всі громадян з країн, що не входять до Євросоюзу, повинні здавати відбитки пальців і фотографувати обличчя.

В аеропорту Праги утворилися значні черги у зв'язку з запуском нової системи перевірок для громадян країн, що не входять до Шенгенської зони. Вона передбачає зняття відбитків пальці і фотографування як при в'їзді, так і при виїзді. Першими на неї переходять Чехія, Естонія і Люксембург, передає The Independent.

Празький аеропорт є найбільш завантаженим місцем, що почало впроваджувати нові правила. Пасажири перших рейсів із Великої Британії, що прибули до чеського аеропорту вчора вранці, повідомили, що пройшли аналогову перевірку без тривалого очікування.

У терміналі 1 аеропорту встановили десятки машин реєстрації для запису біометричних даних. Передбачалося, що подорожні, які прибувають, повинні здати відбитки пальців і біометричні дані обличчя перед стійками паспортного контролю. Але зрештою для запису біометрики вирішили використовувати не машини, а паспортних працівників. Тож черги швидко утворилися.

Нові правила торкнулися, зокрема, громадян Туреччини, Єгипту, ОАЕ. Пасажири з Лондона спочатку повідомляли, що чекали близько години на збір біометричних даних, перевірку паспортів та проштампування. Але пасажр Гамільтон Неш, який пізніше прилетів із Лондона, сказав: "Тільки-но продерся крізь черги. Жодних працюючих автоматів. Черга сягає від години до 90 хвилин", – сказав він.

Починаючи від 12 жовтня, країни шенгенської зони матимуть 180 днів для провадження нової перевірки.

EES (Enter/Exit System)

Діятиме для громадян країн поза межами Євросоюзу, що подорожують терміном до 90 днів протягом 180-денного періоду.

При першому перетині кордону ЄС, Австрії та Ліхтенштейну, потрібно буде сфотографуватися і здати відбитки. Таким чином створять цифровий запис, куди внесуть паспортні дані. Під час всіх наступних подорожей біометричні дані звірятимуть із зафіксованими. Дітям до 12 років здавати біометрику не потрібно, пояснювала Deutsche Welle.

Українці проходитимуть контроль також. На повноцінне впровадження системи відвели час до 10 квітня.