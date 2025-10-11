Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
З 12 жовтня ЄС розпочинає впроваджувати нову біометричну систему контролю EES

Робота системи стосуватиметься усіх громадян третіх країн, які перетинають зовнішні кордони Шенгенської зони для короткострокового перебування.

Фото: EPA/UPG

З 12 жовтня ЄС розпочинає впроваджувати нову біометричну систему контролю (EES).

"Громадянам та суб’єктам міжнародних перевезень варто звернути увагу на запланований початок функціонування нової цифрової Системи в’їзду та виїзду (Entry/Exit System, EES) на зовнішніх кордонах країн Європейського Союзу та Шенгенської зони", – зазначили у ДПСУ. 

Планують поетапний запуск функціонування системи вже з 12 жовтня у пунктах пропуску, зокрема і на кордоні з країнами-членами ЄС – Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією.

Робота системи EES стосуватиметься усіх громадян третіх країн, зокрема і України, які перетинають зовнішні кордони Шенгенської зони для короткострокового перебування (до 90 днів протягом 180-денного періоду).

Система EES є автоматизованою централізованою базою даних, призначеною для електронного відстеження перетину кордону без проставлення штампів у паспортах.

Під час першого в’їзду до Шенгенської зони, після запуску EES, людина проходитиме розширену реєстрацію, яка включатиме збір біометричних даних: зображення обличчя та чотири відбитки пальців. При наступних перетинах кордону процес буде спрощено та прискорено, оскільки біометричні дані звірятимуться з уже наявною цифровою інформацією. Система автоматично фіксуватиме дату, час і місце в’їзду/виїзду.

Очікується, що прикордонні відомства країн-учасниць будуть поступово вводити систему в експлуатацію протягом шестимісячного перехідного періоду.

У ДПСУ наголошують, що впровадження EES має на меті прискорення прикордонного контролю, підвищення рівня безпеки, точний облік термінів перебування громадян у країнах ЄС, протидію незаконній міграції тощо.

"Зі свого боку Держприкордонслужба України здійснює взаємодію з прикордонними відомствами суміжних країн та готова до можливих незначних змін в прикордонному русі", – зазначили прикордонники.
