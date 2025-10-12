Головне за ніч та ранок неділі, 12 жовтня: удар по енергетиці Донеччини, атака на Одещину, понад 200 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 203 бойових зіткнення, бої на Покровському та Олександрівському напрямках, ворожі обстріли, втілення мирного плану Трампа на Близькому Сході.

Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Донецької області. Унаслідок ударів росіян регіон залишився без електропостачання.

"Зранку росіяни знову прицільно вдарили по нашій енергетичній інфраструктурі. Фахівці вже почали ремонт і роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити електропостачання. Проте остаточні обсяги шкоди і терміни відновлення ще належить встановити", — повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Наразі в Донецькій області працюють Пункти незламності, де є тепло, електрика та інтернет.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 203 бойові зіткнення.

Ворог продовжує штурмові дії по всій лінії фронту, найбільше боїв — на Покровському (58) та Олександрівському (36) напрямках.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1240 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати РФ становлять близько 1 122 810 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

У ніч на 12 жовтня Одещина зазнала чергової російської атаки ударними дронами. Під ударом опинилися енергетична і цивільна інфраструктура.

Унаслідок атаки РФ пошкоджено об’єкт газової інфраструктури та надвірну споруду. Виникли пожежі, їх загасили рятувальники. Відомо, що одна людина постраждала.

Також влучання відбулось в об’єкт енергетичної інфраструктури та будівлю районної державної адміністрації.

У ніч на 12 жовтня Сили протиповітряної оборони України знищили 103 ворожі ударні безпілотники.

Противник атакував 118-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, а також керованою авіаційною ракетою Х-31 із ТОТ Запорізької обл.

За попередніми даними станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 103 ворожі БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі, сході та півдні країни.

Зафіксовано влучання 1 ракети та 15 ударних БпЛА на 10 локаціях.

Вранці повітряна атака тривала – на північ та схід заходили нові групи ударних БпЛА.

Міністерство закордонних справ Республіки Куба категорично відкидає звинувачення щодо участі кубинських солдатів у війні Росії проти України.

"Куба не бере участі у збройному конфлікті в Україні й не направляє до нього своїх військовослужбовців — ні до України, ні до будь-якої іншої країни", — йдеться в заяві МЗС. Водночас уряд визнав, що не має точних даних про кубинців, які могли добровільно вступити до армій обох сторін конфлікту.

Куба дотримується політики «нульової терпимості» до найманства, торгівлі людьми та участі своїх громадян у збройних конфліктах за кордоном, зазначили в МЗС. За подібні злочини передбачено суворе покарання.

Високопоставлений представник ХАМАС заявив, що угода про звільнення заручників буде реалізована в найближчі дні, пише ізраїльське видання Haaretz.

За домовленістю, досягнутою за посередництва президента США Дональда Трампа, ХАМАС має передати Ізраїлю всіх 48 заручників — як живих, так і загиблих — упродовж 72 годин після відведення ізраїльських військ до так званої “жовтої лінії” в Газі. За даними Al Jazeera, ХАМАС пообіцяв повернути всіх живих заручників не пізніше 06:00 понеділка.

Влада Ізраїлю очікує, що звільнення заручників відбудеться одночасно з візитом Дональда Трампа до Єрусалиму та його виступом у Кнесеті. Паралельно Ізраїль готує звільнення 250 палестинських в’язнів, засуджених до довічного ув’язнення, а також близько 1700 затриманих із Гази.

Після завершення обміну сторони планують перейти до другої фази мирного плану Трампа — створення палестинської технократичної адміністрації під міжнародним контролем, яку може очолити колишній прем’єр Великої Британії Тоні Блер.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося!