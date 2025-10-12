Росіяни атакували енергетичну та цивільну інфраструктуру Одещини

У ніч на 12 жовтня Одещина зазнала чергової російської атаки ударними дронами. Під ударом опинилися енергетична і цивільна інфраструктура.

Про це інформує очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Попри активну роботу ППО, яка збила більшість ворожих цілей, є влучання в цивільну та енергетичну інфраструктуру", — ідеться у повідомленні.

Унаслідок атаки РФ пошкоджено об’єкт газової інфраструктури та надвірну споруду. Виникли пожежі, їх загасили рятувальники. Відомо, що одна людина постраждала.

Також влучання відбулось в об’єкт енергетичної інфраструктури та будівлю районної державної адміністрації (вибито скління). Без постраждалих.