Зимова кампанія України
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Росіяни атакували енергетичну та цивільну інфраструктуру Одещини

Зафіксовані влучання. Є постраждалі.

Росіяни атакували енергетичну та цивільну інфраструктуру Одещини
Фото: Олег Кіпер

У ніч на 12 жовтня Одещина зазнала чергової російської атаки ударними дронами. Під ударом опинилися енергетична і цивільна інфраструктура. 

Про це інформує очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Попри активну роботу ППО, яка збила більшість ворожих цілей, є влучання в цивільну та енергетичну інфраструктуру", — ідеться у повідомленні. 

Унаслідок атаки РФ пошкоджено об’єкт газової інфраструктури та надвірну споруду. Виникли пожежі, їх загасили рятувальники. Відомо, що одна людина постраждала.

Також влучання відбулось в об’єкт енергетичної інфраструктури та будівлю районної державної адміністрації (вибито скління). Без постраждалих.
