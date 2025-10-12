До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
ФотоДо Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Джерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
ЕксклюзивДжерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
ГоловнаСуспільствоВійна

Головне за неділю, 12 жовтня: обстріл Куп’янська, понад 120 боєзіткнень, ситуація в енергосистемі

Бойові дії на Донеччині, 123 бойових зіткнення, ворожі обстріли, друга поспіль телефонна розмова Зеленського з Трампом. Яким запам’ятається 1327-й день повномасштабної війни.

Головне за неділю, 12 жовтня: обстріл Куп’янська, понад 120 боєзіткнень, ситуація в енергосистемі
Фото: Дніпропетровська ОВА

Ситуація в енергосистемі України ускладнена через постійні ворожі обстріли, проте залишається контрольованою, аварійні відключення поки не застосовуються в жодному регіоні, повідомила міністр енергетики Світлана Гринчук.

Гринчук уточнила, що тільки на Чернігівському енерговузлі застосовуються графіки погодинних відключень в розмірі однієї черги.

Міністерка наголосила, що енергетики цілодобово проводять відновлювальні роботи, водночас ворог прицільно обстрілює, зокрема і ремонтні бригади.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 12 жовтня відбулося 123 боєзіткнення.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 36 спроб потіснити наші підрозділи.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 12 жовтня – в новині.

Росіяни атакували місто Куп'янськ на Харківщині, загинула літня жінка, поранень зазнав 63-річний чоловік, інформує поліція Харківщини.

Постраждалого госпіталізували до найближчого стабілізаційного пункту для надання медичної допомоги.

Унаслідок ворожої атаки на одній з підстанцій Бориспільського району поранення отримали два співробітники ДТЕК. Їх госпіталізували, повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник.

За попередньою інформацією, в одного працівника уламкові поранення голови, грудної клітини, руки та ніг. У іншого травма вуха, садна рук та ніг.

У Групі ДТЕК додають, що бригада енергетиків потрапила під атаку шахеда під час відновлювальних робіт у Київській області, вже після відбою повітряної тривоги.

Підрозділи 24 окремого штурмового батальйону "Айдар" спільно із бійцями 33 окремого штурмового полку звільнили від окупації РФ населений пункт Малі Щербаки на Запорізькому напрямку.

"Підрозділи 24 окремого штурмового батальйону “Айдар” спільно з побратимами з 33 окремого штурмового полку підняли український прапор у населеному пункті Малі Щербаки на Запорізькому напрямку", — ідеться у повідомленні24 ОШБ "Айдар" у Telegram.

"Цей успіх — результат чіткої взаємодії, рішучості та злагодженої роботи підрозділів. Кожен подібний крок — це ще одна сторінка нашої боротьби, що триває щодня, попри втому, ризики та втрати", — додають військові.

Президент України Володимир Зеленський вдруге за два дні поговорив зі своїм американським колегою Дональдом Трампом.

За його словами, сьогодні теж була дуже продуктивна розмова. Український лідер додав, що під час розмови було багато деталей щодо енергетики.

“Президент Трамп добре поінформований про все, що відбувається”, ‒ заявив президент.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies