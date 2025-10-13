Жив в окупованому Криму понад 9 років: з ТОТ вдалося повернути 20-річного українця

В Україну повернулись дві родини з шістьма дітьми

Ще одному 20-річному українцю вдалося вирватися з окупації у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA.

Про це повідомляє глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Коли росія окупувала Крим, він був дитиною — лише 11. Відтоді він жив у світі, де будь-який прояв української ідентичності карався", — каже Єрмак.

Минулого року окупаційна влада почала тиснути на нього: спершу викликали на “медичну комісію”, потім вручили повістку до російської армії.

Додому приходили поліцейські, проводили допити, накладали штрафи й змушували підписати "підписку про невиїзд". Він змушений був працювати неофіційно, щоб підтримувати родину й водночас уникати мобілізації.

Врятуватися допомогла подруга, яка живе на підконтрольній Україні території. Вона звернулася до фахівців Української мережі за права дитини з проханням допомогти. Разом із волонтерами вдалося організувати складну, але успішну операцію з його повернення.

Сьогодні хлопець уже у безпеці. Він не приховує емоцій, коли вперше за дев’ять років бачить український прапор, чує рідну мову й може говорити нею вільно.

Єрмак висловив вдячність Українській мережі за права дитини за допомогу у порятунку. "Виконуємо завдання Президента — повернути всіх українських дітей додому".