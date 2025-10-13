Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Зимова кампанія України
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
ФотоДо Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
ЕксклюзивДжерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
На Одещині через російські удари зайнялися склади, площа пожежі – понад 5 000 м²

Одна людина постраждала.

На Одещині через російські удари зайнялися склади, площа пожежі – понад 5 000 м²
Наслідки російської атаки
Фото: Одеська ОВА

У ніч на 13 жовтня ворог знову атакував цивільну інфраструктуру Одещини. Зайнялися склади, там виникла пожежа. За попередніми даними, одна людина постраждала.

Про це написав у телеграмі очільник ОВА Олег Кіпер. 

"Попри активну роботу ППО та збиття ворожих безпілотників, унаслідок атаки зафіксовано влучання по об'єктах цивільного призначення", – зазначив він. 

Виникла масштабна пожежа на площі понад 5 000 м². Займання охопило кілька складських приміщень, де зберігались тканини, одяг, пакувальний матеріал. 

Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки.

наслідки російської атаки
Фото: Одеська ОВА
наслідки російської атаки

  • У ніч на 12 жовтня на Одещині під ударом опинилися енергетична і цивільна інфраструктура.
