На Одещині через російські удари зайнялися склади, площа пожежі – понад 5 000 м²

У ніч на 13 жовтня ворог знову атакував цивільну інфраструктуру Одещини. Зайнялися склади, там виникла пожежа. За попередніми даними, одна людина постраждала.
Про це написав у телеграмі очільник ОВА Олег Кіпер.
"Попри активну роботу ППО та збиття ворожих безпілотників, унаслідок атаки зафіксовано влучання по об'єктах цивільного призначення", – зазначив він.
Виникла масштабна пожежа на площі понад 5 000 м². Займання охопило кілька складських приміщень, де зберігались тканини, одяг, пакувальний матеріал.
Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки.
- У ніч на 12 жовтня на Одещині під ударом опинилися енергетична і цивільна інфраструктура.