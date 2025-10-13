На Одещині через російські удари зайнялися склади, площа пожежі – понад 5 000 м²

У ніч на 13 жовтня ворог знову атакував цивільну інфраструктуру Одещини. Зайнялися склади, там виникла пожежа. За попередніми даними, одна людина постраждала.

Про це написав у телеграмі очільник ОВА Олег Кіпер.

"Попри активну роботу ППО та збиття ворожих безпілотників, унаслідок атаки зафіксовано влучання по об'єктах цивільного призначення", – зазначив він.

Виникла масштабна пожежа на площі понад 5 000 м². Займання охопило кілька складських приміщень, де зберігались тканини, одяг, пакувальний матеріал.

Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки.

Фото: Одеська ОВА наслідки російської атаки