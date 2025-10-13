На Сумщині через російські атаки постраждали люди

Внаслідок російських обстрілів території Сумської області є постраждалі серед мирних жителів. Двоє людей поранені, у однієї жінки – гостра реакція на стрес.
Як розповіли у ОВА, у Юнаківській громаді внаслідок удару FPV-дроном отримали поранення 50-річний чоловік та 45-річна жінка.
У Сумській громаді за медичною допомогою звернулася жінка, 82 років (гостра стресова реакція на удар БпЛА).
Протягом доби, з ранку 12 жовтня до ранку 13 жовтня 2025 року, російські війська здійснили майже 90 обстрілів по 35 населених пунктах в 14 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксували у Сумському та Шосткинському районах.
Під ударами ворога були населені пункти таких громад:
- Сумська
- Миропільська
- Юнаківська
- Хотінська
- Білопільська
- Краснопільська
- Есманьська
- Шалигинська
- Дружбівська
- Свеська
- Середино-Будська
- Зноб-Новгородська
- Великописарівська
- Новослобідська.
Ворог завдав по території області 15 ударів КАБ та здійснив понад 10 скидів ВОГ з БпЛА. Також росіяни атакували FPV-дронами, БпЛА по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури. Зокрема у Сумській громаді знищено цивільний автомобіль, пошкоджено нежитлову будівлю, багатоповерхівки.
За добу повітряна тривога в області тривала 19 годин 9 хвилин.