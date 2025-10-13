На Сумщині через російські атаки постраждали люди

Внаслідок російських обстрілів території Сумської області є постраждалі серед мирних жителів. Двоє людей поранені, у однієї жінки – гостра реакція на стрес.

Як розповіли у ОВА, у Юнаківській громаді внаслідок удару FPV-дроном отримали поранення 50-річний чоловік та 45-річна жінка.

У Сумській громаді за медичною допомогою звернулася жінка, 82 років (гостра стресова реакція на удар БпЛА).

Протягом доби, з ранку 12 жовтня до ранку 13 жовтня 2025 року, російські війська здійснили майже 90 обстрілів по 35 населених пунктах в 14 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксували у Сумському та Шосткинському районах.

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

Сумська

Миропільська

Юнаківська

Хотінська

Білопільська

Краснопільська

Есманьська

Шалигинська

Дружбівська

Свеська

Середино-Будська

Зноб-Новгородська

Великописарівська

Новослобідська.

Ворог завдав по території області 15 ударів КАБ та здійснив понад 10 скидів ВОГ з БпЛА. Також росіяни атакували FPV-дронами, БпЛА по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури. Зокрема у Сумській громаді знищено цивільний автомобіль, пошкоджено нежитлову будівлю, багатоповерхівки.

За добу повітряна тривога в області тривала 19 годин 9 хвилин.