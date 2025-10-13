Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
ФотоДо Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
Джерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
ЕксклюзивДжерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
ГоловнаСуспільствоВійна

На Сумщині через російські атаки постраждали люди

Росіяни обстріляли 35 населених пунктів області. 

На Сумщині через російські атаки постраждали люди
Правоохоронці на місці обстрілу
Фото: Нацполіція

Внаслідок російських обстрілів території Сумської області є постраждалі серед мирних жителів. Двоє людей поранені, у однієї жінки – гостра реакція на стрес. 

Як розповіли у ОВА, у Юнаківській громаді внаслідок удару FPV-дроном отримали поранення 50-річний чоловік та 45-річна жінка. 

У Сумській громаді за медичною допомогою звернулася жінка, 82 років (гостра стресова реакція на удар БпЛА).

Протягом доби, з ранку 12 жовтня до ранку 13 жовтня 2025 року, російські війська здійснили майже 90 обстрілів по 35 населених пунктах в 14 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксували у Сумському та Шосткинському районах.

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

  • Сумська
  • Миропільська
  • Юнаківська
  • Хотінська
  • Білопільська
  • Краснопільська 
  • Есманьська
  • Шалигинська
  • Дружбівська
  • Свеська
  • Середино-Будська
  • Зноб-Новгородська
  • Великописарівська
  • Новослобідська.

Ворог завдав по території області 15 ударів КАБ та здійснив понад 10 скидів ВОГ з БпЛА. Також росіяни атакували FPV-дронами, БпЛА по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури. Зокрема у Сумській громаді знищено цивільний автомобіль, пошкоджено нежитлову будівлю, багатоповерхівки.

За добу повітряна тривога в області тривала 19 годин 9 хвилин.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies