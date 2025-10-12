Зимова кампанія України
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Сили ППО знищили 103 із 118 ворожих БпЛА

Зафіксовано влучання 1 ракети та 15 ударних БпЛА на 10 локаціях.

Сили ППО знищили 103 із 118 ворожих БпЛА
ілюстративне фото
Фото: Генштаб

У ніч на 12 жовтня Сили протиповітряної оборони України знищили 103 ворожі ударні безпілотники. РФ запустила по Україні 118 БпЛА та КАР Х-31 із ТОТ Запоріжжя.

Про це інформують повітряні сили ЗСУ. 

Противник атакував 118-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське – ТОТ Криму, близько 50 із них- шахеди; а також керованою авіаційною ракетою Х-31 із ТОТ Запорізької обл.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 103 ворожі БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі, сході та півдні країни.

Фото: Повітряні сили

Зафіксовано влучання 1 ракети та 15 ударних БпЛА на 10 локаціях.

Наразі повітряна атака триває – на півночі та сході зайшли нові групи ударних БпЛА. 
