Сили ППО знищили 103 із 118 ворожих БпЛА

Зафіксовано влучання 1 ракети та 15 ударних БпЛА на 10 локаціях.

У ніч на 12 жовтня Сили протиповітряної оборони України знищили 103 ворожі ударні безпілотники. РФ запустила по Україні 118 БпЛА та КАР Х-31 із ТОТ Запоріжжя.

Про це інформують повітряні сили ЗСУ.

Противник атакував 118-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське – ТОТ Криму, близько 50 із них- шахеди; а також керованою авіаційною ракетою Х-31 із ТОТ Запорізької обл.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 103 ворожі БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі, сході та півдні країни.

Фото: Повітряні сили

Наразі повітряна атака триває – на півночі та сході зайшли нові групи ударних БпЛА.