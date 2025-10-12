Зимова кампанія України
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти обстріляли Херсонщину: за добу загинули та поранені семеро людей

Окупанти били по критичній та соціальній інфраструктурі області.

Окупанти обстріляли Херсонщину: за добу загинули та поранені семеро людей

Російські окупанти упродовж минулої доби знову били по критичній та соціальній інфраструктурі Херсонщини. Унаслідок російського терору загинули двоє цивільних. 

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами  перебували Херсон, Антонівка, Білозерка, Томина Балка, Кізомис, Приозерне, Розлив, Благовіщенське, Садове, Зеленівка, Дніпровське, Зимівник, Станіслав, Софіївка, Іванівка, Токарівка, Новотягинка, Берислав, Михайлівка, Осокорівка, Хрещенівка, Бургунка, Тягинка, Милове, Дудчани, Качкарівка, Саблуківка, Одрадокам'янка, Монастирське, Веселе.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 13 багатоповерхівок та 4 приватних будинки. Також окупанти понівечили газогінну станцію, магазини, складське приміщення та приватні автомобілі.

Через російську агресію 2 людини загинули, ще 5 — дістали поранення.
