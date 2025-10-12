Окупанти обстріляли Херсонщину: за добу загинули та поранені семеро людей

Окупанти били по критичній та соціальній інфраструктурі області.

Російські окупанти упродовж минулої доби знову били по критичній та соціальній інфраструктурі Херсонщини. Унаслідок російського терору загинули двоє цивільних.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Херсон, Антонівка, Білозерка, Томина Балка, Кізомис, Приозерне, Розлив, Благовіщенське, Садове, Зеленівка, Дніпровське, Зимівник, Станіслав, Софіївка, Іванівка, Токарівка, Новотягинка, Берислав, Михайлівка, Осокорівка, Хрещенівка, Бургунка, Тягинка, Милове, Дудчани, Качкарівка, Саблуківка, Одрадокам'янка, Монастирське, Веселе.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 13 багатоповерхівок та 4 приватних будинки. Також окупанти понівечили газогінну станцію, магазини, складське приміщення та приватні автомобілі.

Через російську агресію 2 людини загинули, ще 5 — дістали поранення.