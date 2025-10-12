Зимова кампанія України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
На Київщині відновили електропостачання після ранкової атаки Росії

Без світла було близько 10 тисяч абонентів Бориспільського району. 

Постраждалий від обстрілів об’єкт енергетичної інфраструктури
Фото: EPA/UPG

Наразі в усіх населених пунктах Бориспільського району повністю відновлено електропостачання після ранкової атаки Росії ударними дронами. 

Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.

"Без світла було близько 10 тисяч абонентів. Протягом дня, завдяки злагодженій роботі енергетиків, рятувальників і комунальників усі споживачі вже зі світлом. Обʼєкти критичної інфраструктури працюють у звичному режимі", - йдеться в повідомленні. 

Обидва співробітники ДТЕК, які постраждали унаслідок ворожої атаки, отримали всю необхідну медичну допомогу та вже виписані з лікарні. Подальше лікування вони проходитимуть за місцем проживання. 

Наразі ДТЕК Київські регіональні електромережі працюють над точковими включеннями.  

Як повідомлялося, вранці 12 жовтня в Бориспільському районі внаслідок атаки РФ знеструмлено три населені пункти. Також під час атаки було поранено двох співробітників ДТЕК
