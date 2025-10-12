На Київщині відновили електропостачання після ранкової атаки Росії

Без світла було близько 10 тисяч абонентів Бориспільського району.

Наразі в усіх населених пунктах Бориспільського району повністю відновлено електропостачання після ранкової атаки Росії ударними дронами.

Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.

"Без світла було близько 10 тисяч абонентів. Протягом дня, завдяки злагодженій роботі енергетиків, рятувальників і комунальників усі споживачі вже зі світлом. Обʼєкти критичної інфраструктури працюють у звичному режимі", - йдеться в повідомленні.

Обидва співробітники ДТЕК, які постраждали унаслідок ворожої атаки, отримали всю необхідну медичну допомогу та вже виписані з лікарні. Подальше лікування вони проходитимуть за місцем проживання.

Наразі ДТЕК Київські регіональні електромережі працюють над точковими включеннями.

Як повідомлялося, вранці 12 жовтня в Бориспільському районі внаслідок атаки РФ знеструмлено три населені пункти. Також під час атаки було поранено двох співробітників ДТЕК.