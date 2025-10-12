У Бориспільському районі внаслідок атаки РФ знеструмлено три населені пункти

Унаслідок ворожої атаки в Бориспільському районі Київської області частково знеструмлено три населені пункти.

Про це повідомили у Київській ОВА.

Без світла наразі залишаються 9607 родин.

Аварійні бригади ДТЕК Київські регіональні електромережі вже працюють над ліквідацією наслідків та поверненням людям централізованого живлення.

У населених пунктах, що наразі знеживлені, працюють пункти незламності. Тут є все необхідне для допомоги та підтримки мешканців.