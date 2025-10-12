У Бориспільському районі внаслідок атаки РФ знеструмлено три населені пункти

Унаслідок ворожої атаки в Бориспільському районі Київської області частково знеструмлено три населені пункти.
Про це повідомили у Київській ОВА.
Без світла наразі залишаються 9607 родин.
Аварійні бригади ДТЕК Київські регіональні електромережі вже працюють над ліквідацією наслідків та поверненням людям централізованого живлення.
У населених пунктах, що наразі знеживлені, працюють пункти незламності. Тут є все необхідне для допомоги та підтримки мешканців.
- Раніше стало відомо, що внаслідок ворожої атаки на одній з підстанцій Бориспільського району поранення отримали два співробітники ДТЕК. Їх госпіталізували.
- Цієї ночі ворог знову атакував об'єкти енергетичної та газотранспортної інфраструктури України.