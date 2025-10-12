Росіяни атакували інфраструктуру та цивільних на Донеччині, є жертви

З лінії фронту евакуйовано 124 людини, з них — 48 дітей.

Росіяни упродовж доби вдарили по цивільних будинках та інфраструктурі Донейької області. Відомо про 4 загиблих, ще 9 — поранені.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Лиманській громаді Краматорського району пошкоджено авто. У Рай-Олександрівці Миколаївської громади пошкоджено гараж, літню кухню і 2 автівки.

У Райгородку — інфраструктуру. У Краматорську пошкоджено авто, обстріляна промзона. У Новосіверському Новодонецької громади пошкоджено адмінбудівлю та інфраструктуру.

В Олександрівці загинула людина, пошкоджено 13 приватних будинків, адмінбудівлю, господарчу споруду і 4 автівки. У Старорайському Дружківської громади 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено будинок.

У Костянтинівці 2 людини загинули і 6 поранені, пошкоджено 19 приватних будинків, багатоповерхівку і храм.

У Сіверську Бахмутського району пошкоджено 4 будинки.

Всього за добу росіяни 21 раз обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 124 людини, у тому числі 48 дітей.