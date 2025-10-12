Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Росіяни атакували інфраструктуру та цивільних на Донеччині, є жертви

З лінії фронту евакуйовано 124 людини, з них — 48 дітей.

Фото: Вадим Філашкін

Росіяни упродовж доби вдарили по цивільних будинках та інфраструктурі Донейької області. Відомо про 4 загиблих, ще 9 — поранені.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Лиманській громаді Краматорського району пошкоджено авто. У Рай-Олександрівці Миколаївської громади пошкоджено гараж, літню кухню і 2 автівки. 

У Райгородку — інфраструктуру. У Краматорську пошкоджено авто, обстріляна промзона. У Новосіверському Новодонецької громади пошкоджено адмінбудівлю та інфраструктуру. 

В Олександрівці загинула людина, пошкоджено 13 приватних будинків, адмінбудівлю, господарчу споруду і 4 автівки. У Старорайському Дружківської громади 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено будинок. 

У Костянтинівці 2 людини загинули і 6 поранені, пошкоджено 19 приватних будинків, багатоповерхівку і храм.

У Сіверську Бахмутського району пошкоджено 4 будинки.

Всього за добу росіяни 21 раз обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 124 людини, у тому числі 48 дітей.
