РФ прицільно вдарила по енергетиці Донеччини: область без світла

Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Донецької область. Регіон залишився без електропостачання унаслідок ударів росіян.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Зранку росіяни знову прицільно вдарили по нашій енергетичній інфраструктурі. Фахівці вже почали ремонт і роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити електропостачання. Проте остаточні обсяги шкоди і терміни відновлення ще належить встановити", — каже начальник ОВА.

Наразі в Донецькій області працюють Пункти незламності, де є тепло, електрика та інтернет.

Також, за інформацією Філашкіна, за добу на Донеччині через російські обстріли загинули 4 жителів: 2 у Костянтинівці, по 1 у Старорайському та Олександрівці. Ще 9 людей в області за добу дістали поранення.