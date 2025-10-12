Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
"Новий знак став символом глибокої вдячності й пошани до жертовного служіння військових священнослужителів — тих, хто поруч із воїнами на передовій, хто підтримує їх словом, молитвою і вірою".

​У Києві відкрили пам’ятний знак, присвячений військовим капеланам
Пам’ятний знак, присвячений військовим капеланам
Фото: Генштаб

Сьогодні, у День військового капеланства, в Києві, біля Арки Свободи українського народу відбулося урочисте відкриття символічного пам’ятного знаку, присвяченого військовим капеланам. 

Ініціатором події виступила Служба військового капеланства ЗСУ, повідомляє Генштаб

"Новий знак став символом глибокої вдячності й пошани до жертовного служіння військових священнослужителів — тих, хто поруч із воїнами на передовій, хто підтримує їх словом, молитвою і вірою. Він увічнює внесок військових капеланів у захист України, забезпечення її безпеки та відсіч збройній агресії Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Начальник Служби військового капеланства, полковник Олександр Вовкотеча, наголосив на важливості духовної традиції капеланського служіння, згадавши святого Мартина Турського - небесного покровителя військових капеланів.

Фото: Генштаб

Учасники заходу хвилиною мовчання та спільною молитвою вшанували всіх військових капеланів — тих, хто щодня стоїть поруч із воїнами - зі словом душпасторської підтримки та вірою у перемогу України.

Фото: Генштаб
