"Новий знак став символом глибокої вдячності й пошани до жертовного служіння військових священнослужителів — тих, хто поруч із воїнами на передовій, хто підтримує їх словом, молитвою і вірою".

Сьогодні, у День військового капеланства, в Києві, біля Арки Свободи українського народу відбулося урочисте відкриття символічного пам’ятного знаку, присвяченого військовим капеланам.

Ініціатором події виступила Служба військового капеланства ЗСУ, повідомляє Генштаб.

"Новий знак став символом глибокої вдячності й пошани до жертовного служіння військових священнослужителів — тих, хто поруч із воїнами на передовій, хто підтримує їх словом, молитвою і вірою. Він увічнює внесок військових капеланів у захист України, забезпечення її безпеки та відсіч збройній агресії Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Начальник Служби військового капеланства, полковник Олександр Вовкотеча, наголосив на важливості духовної традиції капеланського служіння, згадавши святого Мартина Турського - небесного покровителя військових капеланів.

Фото: Генштаб

Учасники заходу хвилиною мовчання та спільною молитвою вшанували всіх військових капеланів — тих, хто щодня стоїть поруч із воїнами - зі словом душпасторської підтримки та вірою у перемогу України.