Зимова кампанія України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
​У Бурштині евакуювали пасажирів потягу "Чернівці - Запоріжжя" через повідомлення про замінування

Жодних вибухонебезпечних предметів не було знайдено.

Фото: Нацпол

Правоохоронці Івано-Франківської області отримали повідомлення про замінування потяга Чернівці- Івано-Франківськ - Запоріжжя.

Про це повідомила Нацполіція.

Рух потяга зупинили на залізничній станції "Бурштин" близько 17:00, а пасажирів перевели у безпечні місця. 

На місці працювали вибухотехніки, кінологи з службовими собаками та всі інші відповідні служби. 

"Поліцейські провели обстеження потягу зовні та всередині вагонів. Жодних вибухонебезпечних предметів не було знайдено. Потяг повернувся до звичного курсування", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, сьогодні вранці в Укрзалізниці отримали повідомлення про замінування трьох поїздів. Потяги обстежили, вибухіки не виявили.
