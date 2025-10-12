​У Бурштині евакуювали пасажирів потягу "Чернівці - Запоріжжя" через повідомлення про замінування

Жодних вибухонебезпечних предметів не було знайдено.

Правоохоронці Івано-Франківської області отримали повідомлення про замінування потяга Чернівці- Івано-Франківськ - Запоріжжя.

Про це повідомила Нацполіція.

Рух потяга зупинили на залізничній станції "Бурштин" близько 17:00, а пасажирів перевели у безпечні місця.

На місці працювали вибухотехніки, кінологи з службовими собаками та всі інші відповідні служби.

"Поліцейські провели обстеження потягу зовні та всередині вагонів. Жодних вибухонебезпечних предметів не було знайдено. Потяг повернувся до звичного курсування", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, сьогодні вранці в Укрзалізниці отримали повідомлення про замінування трьох поїздів. Потяги обстежили, вибухіки не виявили.