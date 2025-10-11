Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
ГоловнаСуспільствоПодії

УЗ: повідомлення про замінування трьох поїздів не підтвердилося

Затримка склала менше години.

УЗ: повідомлення про замінування трьох поїздів не підтвердилося
Фото: Facebook/Укрзалізниця

В Укрзалізниці розповіли, що сьогодні, 11 жовтня, вранці отримали повідомлення про замінування трьох поїздів. Потяги обстежили, вибухіки не виявили.

Про це повідомила пресслужба паревізника. 

Було повідомлення про замінування трьох поїздів далекого сполучення: 

  • №68/20 Київ — Варшава 
  • №733 Дніпро — Київ 
  • №748 Тернопіль — Київ 

Поїзди були вимушено зупинені. Пасажирів висадили та відвели на безпечну дистанцію. 

Вибухотехніки та співробітники правоохоронних органів обстежили потяги на предмет вибухівки. Вибухових речовин не виявили.  

Поїзди відновли рух. Затримка склала менше години
﻿
