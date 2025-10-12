РФ продовжує вивозити українських дітей з ТОТ Херсонщини до Новоросійська

Путінська партія продовжує вивозити українських дітей з ТОТ Херсонщини до російського Новоросійська.
Про це повідомляють у Центрі нацспротиву.
"Під виглядом “відпочинку” путінська партія “єдіная росія” вивозить дітей із тимчасово окупованої Херсонщини до Новоросійська", — ідеться у повідомленні.
У спротиві наголошують, мова іде про тисячі дітей, яких ізолюють від родин і піддають пропаганді "русского міра".
- На ТОТ Луганщини російська влада продовжує мілітаризацію школярів через пропагандистський "Рух перших". Відомо, що наразі вже сформували 3 439 загонів.