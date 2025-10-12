Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
РФ продовжує вивозити українських дітей з ТОТ Херсонщини до Новоросійська

Українських дітей ізолюють від родин і піддають пропаганді "русского міра".

РФ продовжує вивозити українських дітей з ТОТ Херсонщини до Новоросійська
Фото: Центр нацспротиву

Путінська партія продовжує вивозити українських дітей з ТОТ Херсонщини до російського Новоросійська. 

Про це повідомляють у Центрі нацспротиву.

"Під виглядом “відпочинку” путінська партія “єдіная росія” вивозить дітей із тимчасово окупованої Херсонщини до Новоросійська", — ідеться у повідомленні. 

У спротиві наголошують, мова іде про тисячі дітей, яких ізолюють від родин і піддають пропаганді "русского міра".
