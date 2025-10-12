РФ продовжує вивозити українських дітей з ТОТ Херсонщини до Новоросійська

Українських дітей ізолюють від родин і піддають пропаганді "русского міра".

Путінська партія продовжує вивозити українських дітей з ТОТ Херсонщини до російського Новоросійська.

Про це повідомляють у Центрі нацспротиву.

"Під виглядом “відпочинку” путінська партія “єдіная росія” вивозить дітей із тимчасово окупованої Херсонщини до Новоросійська", — ідеться у повідомленні.

У спротиві наголошують, мова іде про тисячі дітей, яких ізолюють від родин і піддають пропаганді "русского міра".