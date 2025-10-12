Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
На Сумщині без електропостачання залишаються понад 20 тисяч абонентів

Наразі всі графіки аварійних відключень скасували. 

На Сумщині без електропостачання залишаються понад 20 тисяч абонентів
Фото: /mykyivregion.com.ua

На Сумщині ситуацію із електропостачанням частково стабілізували, наразі без електроенергії  залишаються понад 20 тисяч абонентів переважно у 5-кілометровій прикордонній зоні.

Про це у телеефірі повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, пише Укрінформ.

"Ситуація з енергопостачанням на Сумщині частково стабілізована, аварійні бригади продовжують працювати над відновленням. Без електропостачання в області все ще лишається понад 20 тисяч абонентів – переважно у 5-кілометровій прикордонній зоні", — зазначає Григоров.

Наразі всі графіки аварійних відключень скасували. Енергосистема працює у штатному режимі.

У Шосткинській громаді також відновлено водопостачання та газопостачання після російського обстрілу, триває відновлення сталої подачі електроенергії мешканцям.

"Дякую Міністерству внутрішніх справ та уряду за допомогу й координацію дій у цьому напрямку. Також вдячність сусіднім регіонам – Харківській і Полтавській областям – за оперативну допомогу в розв’язанні гуманітарних питань", — додає Григоров.

  • Внаслідок російських обстрілів території Сумської області є руйнування будинків. РФ здійснила упродовж доби 60 обстрілів. 
﻿
