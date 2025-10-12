По Сумщині ворог завдав 60 ударів, половина з них — КАБи

Внаслідок російських обстрілів території Сумської області є руйнування будинків. РФ здійснила упродовж доби 60 обстрілів.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Протягом доби, з ранку 11 жовтня до ранку 12 жовтня 2025 року, російські війська здійснили 60 обстрілів по 23 населених пунктах в 12 територіальних громадах області.

Влучання і руйнування зафіксовані у Сумському, Шосткинському районах. Під ударами ворога були населені пункти Сумської, Юнаківської, Хотінської, Білопільської, Краснопільської, Есманьської, Шалигинської, Дружбівської, Середино-Будської, Зноб-Новгородської, Великописарівської, та Путивльської громад.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, зафіксовано до 30 ударів КАБами.

Також ворог здійснив удари FPV-дронами, БпЛА по території Сумщини. Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури.