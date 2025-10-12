Зимова кампанія України
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
По Сумщині ворог завдав 60 ударів, половина з них — КАБи

Ворог завдав близько 30 авіаударів.

По Сумщині ворог завдав 60 ударів, половина з них — КАБи
обстріли Сумського району
Фото: поліція Сумщини

Внаслідок російських обстрілів території Сумської області є руйнування будинків. РФ здійснила упродовж доби 60 обстрілів. 

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Протягом доби, з ранку 11 жовтня до ранку 12 жовтня 2025 року, російські війська здійснили 60 обстрілів по 23 населених пунктах в 12 територіальних громадах області.

Влучання і руйнування зафіксовані у Сумському, Шосткинському районах. Під ударами ворога були населені пункти Сумської, Юнаківської, Хотінської, Білопільської, Краснопільської,  Есманьської, Шалигинської, Дружбівської, Середино-Будської, Зноб-Новгородської, Великописарівської, та Путивльської громад.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, зафіксовано до 30 ударів КАБами.

Також ворог здійснив удари FPV-дронами, БпЛА по території Сумщини. Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури.
