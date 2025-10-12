Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
Війна

Зеленський: понад 3100 дронів, 92 ракети й близько 1360 КАБів Росія запустила по Україні цього тижня

Вчора в Костянтинівці авіабомбою було вбито дитину у храмі.

Наслідки російської атаки
Фото: Одеська ОВА

За цей тиждень РФ запустила по Україні понад 3100 дронів, 92 ракети й близько 1360 КАБів. Росіяни щодня вбивають українських людей.

Про це повідомляє президент Володимир Зеленський.

"Протягом цього тижня багато регіонів України перебувало під обстрілами і в багатьох зараз лунає повітряна тривога через загрозу ударних дронів. Росія продовжує повітряний терор наших міст і громад, посилює удари по нашій енергетиці. Аморальність злочинів така, що кожного дня росіяни вбивають наших людей. Вчора в Костянтинівці авіабомбою було вбито дитину у храмі", — каже глава держави.

Лише за цей тиждень проти України застосували понад 3100 дронів, 92 ракети й близько 1360 КАБів. 

Всюди, де потрібно, екстрені служби продовжують ліквідувати наслідки ударів, ведуть ремонтні роботи, допомагають усім нашим людям. "Важливо, щоб керівники на місцях забезпечили належну підтримку постраждалим".

"Москва дозволяє собі ескалацію ударів і відверто користується тим, що світ сконцентрований на тому, щоб забезпечити мир на Близькому Сході. Саме тому не можна дозволяти жодного послаблення тиску. Санкції, тарифи, спільні дії щодо покупців російської нафти, які фінансують цю війну, – все має залишатися на столі. І саме це може відкрити шлях до тривалого миру для Європи", — наголошує Президент. 

Зеленський додає, що світ може гарантувати це паралельно з миротворчим процесом на Близькому Сході. І висловив вдячність всім, хто допомагає.
﻿
