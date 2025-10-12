РФ обстріляла Корабельний район Херсона, є постраждалі

Через російський обстріл Корабельного району Херсона постраждали двоє чоловіків.
Про це повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації.
У 23-річного чоловіка діагностували мінно-вибухову травму та контузію. Лікарі надали йому необхідну допомогу та призначили амбулаторне лікування.
62-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму, контузію, поранення живота та передпліччя. Від госпіталізації він відмовився.
- Раніше стало відомо, що внаслідок атаки безпілотників РФ на Херсон постраждали три людини.
- Вчора російські війська атакували Корабельний район Херсона і вбили там 60-річного чоловіка.
- Травми отримали чоловіки, 43, 51 та 66 років.