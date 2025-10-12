РФ обстріляла Корабельний район Херсона, є постраждалі

Через російський обстріл Корабельного району Херсона постраждали двоє чоловіків.

Про це повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації.

У 23-річного чоловіка діагностували мінно-вибухову травму та контузію. Лікарі надали йому необхідну допомогу та призначили амбулаторне лікування.

62-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму, контузію, поранення живота та передпліччя. Від госпіталізації він відмовився.