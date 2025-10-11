У Херсоні унаслідок російського артилерійського обстрілу загинув чоловік

Він помер дорогою до ліркані.

Сьогодні, 11 жовтня, російські війська атакували Корабельний район Херсона і вбили там чоловіка.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Прокудін. За даними очільника МВА Херсона Ярослава Шанька, загинув 60-річний чоловік.

"Близько 15:00 російські військові атакували з артилерії Корабельний район Херсона", – йдеться у повідомленні Прокудіна.

Під ворожий удар потрапили двоє чоловіків. Один з них помер дорогою до лікарні. Отримані травми виявились надто тяжкими. Особу загиблого встановлюють.