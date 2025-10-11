Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Зимова кампанія України
У Херсоні унаслідок російського артилерійського обстрілу загинув чоловік

Він помер дорогою до ліркані. 

У Херсоні унаслідок російського артилерійського обстрілу загинув чоловік
Херсон
Фото: x.com/andrii_sybiha

Сьогодні, 11 жовтня, російські війська атакували Корабельний район Херсона і вбили там чоловіка. 

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Прокудін. За даними очільника МВА Херсона Ярослава Шанька, загинув 60-річний чоловік. 

"Близько 15:00 російські військові атакували з артилерії Корабельний район Херсона", – йдеться у повідомленні Прокудіна.

Під ворожий удар потрапили двоє чоловіків. Один з них помер дорогою до лікарні. Отримані травми виявились надто тяжкими. Особу загиблого встановлюють.

  • Увечері 10 жовтня у Дніпровському районі Херсона російський безпілотник атакував бригаду "швидкої", що прибула на виклик. Постраждав водій. 
