У Херсоні унаслідок російського артилерійського обстрілу загинув чоловік

Сьогодні, 11 жовтня, російські війська атакували Корабельний район Херсона і вбили там чоловіка.
Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Прокудін. За даними очільника МВА Херсона Ярослава Шанька, загинув 60-річний чоловік.
"Близько 15:00 російські військові атакували з артилерії Корабельний район Херсона", – йдеться у повідомленні Прокудіна.
Під ворожий удар потрапили двоє чоловіків. Один з них помер дорогою до лікарні. Отримані травми виявились надто тяжкими. Особу загиблого встановлюють.
- Увечері 10 жовтня у Дніпровському районі Херсона російський безпілотник атакував бригаду "швидкої", що прибула на виклик. Постраждав водій.