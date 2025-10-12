Сили оборони ліквідували ще 1240 російських окупантів

РФ з початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 122 810 військових, лише з добу ЗСУ ліквідували 1260 російських загарбників.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.10.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1122810 (+1240) осіб
- танків – 11248 (+1) од
- бойових броньованих машин – 23345 (+0) од
- артилерійських систем – 33578 (+10) од
- РСЗВ – 1518 (+0) од
- засоби ППО – 1225 (+0) од
- літаків – 427 (+0) од
- гелікоптерів – 346 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 69010 (+244)
- крилаті ракети – 3859 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 63934 (+87)
- спеціальна техніка – 3976 (+3)
Дані уточнюються.