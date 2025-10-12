Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони ліквідували ще 1240 російських окупантів

З початку повномасштабного вторгнення втрати РФ становлять близько 1 122 810 осіб.

Сили оборони ліквідували ще 1240 російських окупантів
Втрати армії окупантів
Фото: скрин відео

РФ з початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 122 810 військових, лише з добу ЗСУ ліквідували 1260 російських загарбників.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.10.25 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу – близько 1122810 (+1240) осіб
  • танків – 11248 (+1) од
  • бойових броньованих машин – 23345 (+0) од
  • артилерійських систем – 33578 (+10) од
  • РСЗВ – 1518 (+0) од
  • засоби ППО – 1225 (+0) од
  • літаків – 427 (+0) од
  • гелікоптерів – 346 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 69010 (+244)
  • крилаті ракети – 3859 (+0)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 63934 (+87)
  • спеціальна техніка – 3976 (+3)

Дані уточнюються.
﻿
