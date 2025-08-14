​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
РЖД у вогні
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Рекрутинг до ЗСУ – кращий вибір для цивільних

Війна – це не те, чого прагне людина. Хоча війни є органічною частиною світової історії, для людини це не природний стан речей. Українці ніколи не прагнули війни, але в 2014 році російська федерація принесла її на нашу землю. Тому рішення стати на захист країни, яке чимало українців ухвалили з того часу, виглядає логічним. Проте багатьох усе ще стримує страх невідомості. Перехід із цивільного у військове життя є для багатьох не таким простим, як може здатися на перший погляд. Саме тут у нагоді стає 1 центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ.

1 центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ

1 центр рекрутингу – як безкоштовний «супермаркет» вакансій Сухопутних військ

Один із головних страхів цивільних, які вирішують піти до війська, – це страх невідомості. Люди, які звикли планувати своє життя і самостійно обирати місце роботи, побоюються, що служити доведеться на посаді, яку оберуть за них. Можливість уникнути цього – одна з головних переваг 1 центру рекрутингу, який виступає своєрідним «супермаркетом» вакансій Сухопутних військ. Тут ви самі приходите, ознайомлюєтеся та обираєте не лише посаду, а й підрозділ із понад сотні доступних варіантів.

Консультанти-рекрутери детально розповідають про посаду, обов’язки, які доведеться виконувати, а також про переваги та можливі труднощі. Остаточний вибір – за вами: ви можете погодитися або відмовитися.

Завдяки роботі 1 центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ кожен може самостійно обрати свій військовий шлях, а не довіряти цей вибір іншим. Це підвищує задоволеність і комфорт під час служби, а отже, і вашу ефективність. У той же час військо отримує вмотивованого фахівця, який здатен максимально ефективно застосувати свої професійні та особисті навички на користь Збройних Сил України.

Україна в нас одна, тому всі, хто має сили, повинні боротися за її свободу. А визначитися, ким і у якому підрозділі ви станете на захист країни, допоможе саме 1 центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ.

Ілля Абель Ілля Абель , офіцер 1 центру рекрутингу Сухопутних військ Збройних Сил України
