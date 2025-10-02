FT: РФ модернізувала ракети "Іскандер-М" та "Кинджали", щоб обходити системи ППО Patriot

Ракети спершу рухаються звичними траєкторіями, а в кінцевій фазі різко змінюють курс, занурюються у круте пікірування чи здійснюють маневри.

Росія змогла модернізувати ракети так, щоб вони ухилялися від української протиракетної оборони.

Як пише Financial Times, про це розповіли українські та західні чиновники.

За їхніми словами, Росія вдосконалила комплекси "Іскандер-М" (дальність до 500 км) та аеробалістичні "Кинджали" (до 480 км). Тепер ракети спершу рухаються звичними траєкторіями, а в кінцевій фазі різко змінюють курс, занурюються у круте пікірування чи здійснюють маневри, що "збивають з пантелику" ракети Patriot.

Це призвело до падіння ефективності ППО: якщо у серпні Україна перехоплювала 37% балістичних ракет, то у вересні – лише 6%, навіть за меншої кількості запусків. Повітряні сили України повідомили, що всі чотири "Іскандери", запущені в ніч на середу, влучили в цілі, оминувши оборону.

Влітку ракети зруйнували щонайменше чотири заводи з виробництва дронів у Києві та навколо нього, зокрема підприємство, де збирали турецькі Bayraktar. В одному з ударів ракети також пошкодили офіси делегації ЄС та Британської ради.

Patriot – єдина система в Україні, здатна збивати російські балістичні ракети. Але через оновлення російських боєприпасів та затримки з постачанням перехоплювачів зі США ефективність знизилась.

За даними американської військової розвідки, Росія вносить тактичні зміни: ракети "вчаться" змінювати траєкторію та маневрувати замість класичного польоту. Це значно ускладнює роботу Patriot. Аналітики вважають, що справа у програмному забезпеченні: система наведення отримує команду здійснити різкий маневр перед ударом і піти у круте пікірування, чим зриває супровід.

Це підтверджується звітом, складеним спеціальним генеральним інспектором Управління оборонної розвідки США, який охоплює період з 1 квітня по 30 червня.

У цьому звіті згадувалася російська атака 28 червня, під час якої ворог застосував сім балістичних ракет. З них Україна збила лише одну. Також у документі йшлося про обстріл 9 липня, коли росіяни випустили 13 ракет, а українська ППО знешкодила 7 з них.

За словами західних та українських чиновників, Київ надає дані про використання ракет Patriot Пентагону та американським виробникам систем протиповітряної оборони. Ці дані використовуються для внесення оновлень, необхідних для того, щоб йти в ногу з коригуваннями Росії, але один чиновник сказав, що ці вдосконалення часто відстають від тактики Москви, що розвивається.

Сергій Кислиця, перший заступник міністра закордонних справ України, заявив Financial Times, що росіяни "продовжують суттєво модернізувати технології своїх «Іскандерів» та інших ракет". Він наголосив на необхідності для партнерів Києва перекрити потоки компонентів західного виробництва до Росії, зокрема через Китай.

Водночас українські Patriot також зазнали втрат – деякі установки пошкоджено ударами, а їхній персонал є ціллю. Зокрема, у грудні загинув підполковник Денис Сакун, головний інженер зенітної бригади, який допоміг організувати перше у світі збиття ракети "Кинджал".

Зараз у ЗСУ щонайменше шість батарей Patriot, ще кілька передали Німеччина та Норвегія. Україна просить партнерів надати більше систем – до 10 повних комплексів.

За словами президента Володимира Зеленського, із наближенням зими Кремль знову робить ставку на удари по енергосистемі.