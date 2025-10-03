П'ятеро людей поранені на Херсонщині через атаки ворога

Уночі ППО знищила над областю 2 безпілотники.

Вчора російська армія поранила 5 мешканців Херсонщини. Ворог обстріляв 35 населених пунктів області.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Зеленівка, Придніпровське, Наддніпрянське, Садове, Комишани, Білозерка, Томина Балка, Новодмитрівка, Янтарне, Велетенське, Розлив, Кізомис, Дніпровське, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Микільське, Токарівка, Берислав, Томарине, Урожайне, Шляхове, Новорайськ, Осокорівка, Бургунка, Львове, Тягинка, Одрадокам'янка, Миколаївка, Українка, Михайлівка, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 11 приватних будинків.

Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією області знищили 2 "Shahed-131/136".