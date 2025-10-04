Унаслідок російського обстрілу на Дніпропетровщині постраждала людина

Під обстрілами РФ опинилися чотири райони Дніпропетровщини.

Упродовж доби російська армія атакувала чотири райони Дніпропетровської області. Є постраждалі серед цивільного населення.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Місто Дніпро ворог атакував БпЛА. Там пошкоджена інфраструктура. Також ракетного удару ворог завдав на місто Павлоград. Люди не постраждали.

У Синельниківському районі через ворожий остріл поранення отримала 51-річна жінка у Покровській громаді. Зайнялися три приватні будинки, один з яких – зруйнований. Горіла також господарська споруда. Внаслідок влучання дрону у Межівській громаді вогнем охопило гараж.

З важкої артилерії ворог ударив по Покровській громаді на Нікопольщині. Потерпілих немає.

За інформацією ПвК, над Дніпропетровщиною Сили ППО знищили 11 ворожих безпілотників.