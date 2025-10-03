По Харківщині росіяни застосували 13 ракет і майже пів сотні дронів, поранені люди

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 10 населених пунктів Харківської області. Ворог випустив 13 ракет та майже 50 безпілотників. Через це постраждали двоє людей.
Як розповів начальник ОВА Олег Синєгубов, у Харкові постраждав 48-річний чоловік, а у с. Новоселівка Нововодолазької громади – 41-річний.
Також по медичну допомогу звернувся 70-річний чоловік, який постраждав внаслідок обстрілу Куп'янська 24 вересня.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 13 ракет (тип встановлюється);
- 46 БпЛА типу «Герань-2»;
- 2 fpv-дрони.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Харківському районі пошкоджено будівлю фермерського господарства (с. Новоселівка), приватний будинок (м. Дергачі);
- у Куп'янському районі пошкоджено будівлю, господарчу споруду (с. Лозове), приватний будинок, господарчу споруду (с. Прокопівка);
- у Чугуївському районі пошкоджено складське приміщення, комбайн, автомобіль (с. Малий Бурлук).
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 186 людей. Залишилися 52 людини. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 5577 людей.
На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили дев’ять атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Кам’янка та у бік населених пунктів Колодязне, Нововасилівка.
На Куп’янському напрямку вчора відбулося три атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в напрямку населених пунктів Куп’янськ та Богуславка.