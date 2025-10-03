“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
По Харківщині росіяни застосували 13 ракет і майже пів сотні дронів, поранені люди

По медичну допомогу звернувся 70-річний чоловік, який постраждав внаслідок обстрілу Куп'янська 24 вересня. 

наслідки російської атаки, ілюстративне фото
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 10 населених пунктів Харківської області. Ворог випустив 13 ракет та майже 50 безпілотників. Через це постраждали двоє людей. 

Як розповів начальник ОВА Олег Синєгубов, у Харкові постраждав 48-річний чоловік, а у с. Новоселівка Нововодолазької громади – 41-річний. 

Також по медичну допомогу звернувся 70-річний чоловік, який постраждав внаслідок обстрілу Куп'янська 24 вересня. 

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 

  • 13 ракет (тип встановлюється);
  • 46 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 2 fpv-дрони. 

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Харківському районі пошкоджено будівлю фермерського господарства (с. Новоселівка), приватний будинок (м. Дергачі); 
  • у Куп'янському районі пошкоджено будівлю, господарчу споруду (с. Лозове), приватний будинок, господарчу споруду (с. Прокопівка); 
  • у Чугуївському районі пошкоджено складське приміщення, комбайн, автомобіль (с. Малий Бурлук).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 186 людей. Залишилися 52 людини. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 5577 людей.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили дев’ять атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Кам’янка та у бік населених пунктів Колодязне, Нововасилівка.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося три атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в напрямку населених пунктів Куп’янськ та Богуславка.
