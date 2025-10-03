Уночі Росія атакувала Дніпро і різні райони області. Є пошкодження житлових будинків

В ОВА повідомили, що поранених немає.

У ніч на 3 жовтня армія Росії атакувала декілька районів Дніпропетровської області. Била і по Дніпру – в місті сталося декілька пожеж.

У селищі Дніпровського району пошкоджено чотири приватні оселі. Про це вранці повідомив голова ОВА Сергій Лисак, уточнивши, що всюди, за даними станом на зараз, минулося без потерпілих.

У Шахтарській громаді пошкоджень зазнала п’ятиповерхівка – там вибиті вікна.

Межівську громаду ворог атакував вранці – там загорілся оселя місцевих.

“Неспокійно також було на Нікопольщині. По Марганецькій громаді противник вдарив fpv-дроном, гатив і з важкої артилерії. Наслідки з'ясовуємо”, – сказав Лисак.

За даними військових, над областю збили 13 безпілотників.