Уночі Росія атакувала Дніпро і різні райони області. Є пошкодження житлових будинків

В ОВА повідомили, що поранених немає. 

Уночі Росія атакувала Дніпро і різні райони області. Є пошкодження житлових будинків
Пошкодження у Дніпропетровській області
Фото: Сергій Лисак у Telegram

У ніч на 3 жовтня армія Росії атакувала декілька районів Дніпропетровської області. Била і по Дніпру – в місті сталося декілька пожеж. 

У селищі Дніпровського району пошкоджено чотири приватні оселі. Про це вранці повідомив голова ОВА Сергій Лисак, уточнивши, що всюди, за даними станом на зараз, минулося без потерпілих.

У Шахтарській громаді пошкоджень зазнала п’ятиповерхівка – там вибиті вікна.

Межівську громаду ворог атакував вранці – там загорілся оселя місцевих. 

“Неспокійно також було на Нікопольщині. По Марганецькій громаді противник вдарив fpv-дроном, гатив і з важкої артилерії. Наслідки з'ясовуємо”, – сказав Лисак.

За даними військових, над областю збили 13 безпілотників. 
