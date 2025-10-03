“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
ГоловнаСуспільствоВійна

Частина Донеччини знеструмлена внаслідок російських обстрілів

Як тільки дозволить безпекова ситуація, фахівці негайно відновлять електропостачання.

Частина Донеччини знеструмлена внаслідок російських обстрілів
відключення світла
Фото: 7dniv.info

3 жовтня була частково знеструмлена Донецька область.

Про це повідомив керівник ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, без світла залишилися вся Дружківка, а ще - Костянтинівка і деякі райони Краматорська.

«Росіяни продовжують цілеспрямовано бити по критичній інфраструктурі. Сьогодні їхньою мішенню стала енергетика. Органи влади та відповідальні служби залишаються на місцях і продовжують працювати», - додав Філашкін.

Він зазначив, що як тільки дозволить безпекова ситуація, фахівці негайно відновлять електропостачання.
﻿
