Частина Донеччини знеструмлена внаслідок російських обстрілів

3 жовтня була частково знеструмлена Донецька область.
Про це повідомив керівник ОВА Вадим Філашкін.
За його словами, без світла залишилися вся Дружківка, а ще - Костянтинівка і деякі райони Краматорська.
«Росіяни продовжують цілеспрямовано бити по критичній інфраструктурі. Сьогодні їхньою мішенню стала енергетика. Органи влади та відповідальні служби залишаються на місцях і продовжують працювати», - додав Філашкін.
Він зазначив, що як тільки дозволить безпекова ситуація, фахівці негайно відновлять електропостачання.