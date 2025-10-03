“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Зеленський зустрівся з освітянами та відзначив їх нагородами напередодні професійного свята

Президент вручив державні нагороди працівникам освіти.

Зеленський зустрівся з освітянами та відзначив їх нагородами напередодні професійного свята
Фото: Офіс президента України

Напередодні Дня працівників освіти Президент України Володимир Зеленський зустрівся з учителями, викладачами, студентами та школярами в Маріупольському державному університеті, який після початку повномасштабного вторгнення було релоковано до Києва.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Глава держави подякував освітянам за внесок у державність та незалежність України й наголосив на важливості стабільної роботи освіти під час війни.

"Ми віримо в перемогу, віримо в мир. Війна закінчиться, і відновлення країни буде. У майбутньому великий попит матимуть фахівці в економіці, архітектурі, логістиці, а також у сфері реабілітації та психології", – зазначив Зеленський.

Серед ключових тем зустрічі – потреби сучасного ринку праці, популяризація природничих і технічних спеціальностей, а також умови для повернення українців з-за кордону. Президент підкреслив, що головна гарантія для цього – безпека та захист українського неба.

Володимир Зеленський також вручив державні нагороди працівникам освіти, серед яких ордени "За заслуги", княгині Ольги та медалі, а також почесні звання "Заслужений вчитель України".

Крім того, переможці міжнародних учнівських олімпіад отримали сертифікати на президентські премії. Цього року українські школярі здобули 27 медалей: 4 золоті, 12 срібних та 11 бронзових.
