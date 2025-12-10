Для громадян Великої Британії продовжено безвізовий режим з Україною

Безвіз продовжено до 30 січня 2027 року.

Президент України Володимир Зеленський своїм указом №921/2025 продовжив безвізовий режим в’їзду в Україну для громадян Великої Британії.

Це ж стосується транзитного проїзду через територію України для громадян Великої Британії.

Дія указу про тимчасове запровадження безвізового режиму для громадян Великої Британії продовжується до 30 січня 2027 року.