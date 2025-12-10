Зеленський: маємо дати відповіді на питання партнерів про вибори в умовах воєнного стану

На завтра готується зустріч Коаліції охочих. Це понад 30 держав, які працюють для безпеки на землі, у небі, на морі.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Будемо наступного тижня координуватися з Європою і у двосторонніх форматах. Україна працює швидко. Кожен візит, кожні наші перемовини завжди мають практичний результат для передусім нашої оборони, для нашої стійкості”, - написав Володимир Зеленський.

Президент також повідомив про посилення української бойової авіації, і зазначив, що деталі поки непублічні.

Володимир Зеленський також анонсував додатковий санкційний крок Європи щодо Росії. Йдеться про санкції проти російських танкерів, всієї інфраструктури транспортування російської нафти.

“Україна в грудні представить і свій пакет санкцій проти танкерного флоту, який працює на війну, і ми будемо поширювати цей тиск у спільних форматах з нашими партнерами. Будуть нові кроки і проти російських пропагандистів”, - наголосив президент України.

Він додав, що керівник Служби зовнішньої розвідки України доповів, зокрема, про економічну ситуацію в Росії та все більшу залежність росіян від Китаю.

“В російській історії ще ніхто не здавав суверенітет так сильно на користь Китаю чи будь-якої іншої сильнішої нації, і це феноменально, як багато Путін платить, щоб тільки не закінчувати цю війну. Але світ усе одно має достатню силу, щоб закінчити цю війну, щоб примусити Росію це зробити. Мир потрібен. Хочу подякувати кожному, хто допомагає”, - підсумував голова держави.

Він додав, що чекає від депутатів напрацювань стосовно можливості проведення виборів.

” Сьогодні говорив із представниками Верховної Ради України. Ми говорили предметно. Я не допускатиму жодних спекуляцій проти України, якщо партнери – у тому числі ключовий наш партнер у Вашингтоні – говорять так багато й так конкретно про вибори в Україні, про вибори в умовах правового режиму воєнного стану, то ми маємо дати українські законні відповіді на кожне питання й на кожен сумнів. Це непросто, але тиск щодо цього нам точно не потрібен. Очікую, що народні депутати України запропонують своє бачення. Безпекові виклики залежать від партнерів, від Америки передусім, політичні та юридичні виклики мають отримати відповіді від України. І це буде”, – сказав він.