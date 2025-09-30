Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Росія атакувала дронами Дніпро. Загинула людина, 15 поранені (оновлено)

Місто атакували одразу декілька дронів. 

Удар по Дніпру
Фото: Сергій Лисак у Telegram

30 вересня Росія атакувала Дніпро безпілотниками. Про це повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.

За оновленими даними, загинула одна людина, поранені 15. Загиблим є чоловік, його госпіталізували з місця атаки в важкому стані.

"На жаль, постраждалого чоловіка, який був у важкому стані, врятувати не вдалося. Співчуття рідним і близьким. Медики працюють. За їхньою інформацією, на зараз вже 15 поранених. Двоє з них оговтуватися будуть вдома. Інші – у лікарнях", – повідомив Лисак.

  • 20 вересня російські окупанти теж атакували Дніпро, а ще Павлоград Дніпропетровської області ударними дронами та балістикою. Унаслідок влучання у багатоповерхівку були загиблі й поранені.
﻿
