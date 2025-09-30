Росія атакувала дронами Дніпро. Загинула людина, 15 поранені (оновлено)

30 вересня Росія атакувала Дніпро безпілотниками. Про це повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.
За оновленими даними, загинула одна людина, поранені 15. Загиблим є чоловік, його госпіталізували з місця атаки в важкому стані.
"На жаль, постраждалого чоловіка, який був у важкому стані, врятувати не вдалося. Співчуття рідним і близьким. Медики працюють. За їхньою інформацією, на зараз вже 15 поранених. Двоє з них оговтуватися будуть вдома. Інші – у лікарнях", – повідомив Лисак.
- 20 вересня російські окупанти теж атакували Дніпро, а ще Павлоград Дніпропетровської області ударними дронами та балістикою. Унаслідок влучання у багатоповерхівку були загиблі й поранені.