Сили ППО збили понад 10 тисяч ворожих повітряних цілей у вересні

У вересні підрозділи сил ППО ЗСУ знищили 10 215 ворожих повітряних цілей.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

"Протягом вересня 2025 року протиповітряною обороною Cил оборони знищено 10 215 повітряних цілей", — ідеться у повідомленні.

Зокрема, сили ППО знищили:

1 аеробалістичну ракету Х-47 М2 "Кинджал";

79 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ;

2 балістичні ракети "Іскандер-М/KN-23";

20 крилатих ракет "Калібр";

9 керованих авіаційних ракет Х-59/69;

15 крилатих ракет "Іскандер-К";

2724 ударних БпЛА типу Shahed;

755 розвідувальних БпЛА;

6610 БпЛА інших типів.

Також, авіація Повітряних сил упродовж вересня здійснено 327 літаковильотів, з них близько 270 — на винищувальне авіаційне прикриття, а також понад 50 на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.

Крім того, авіація Сил оборони знищила 516 повітряних цілей, уразила командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та техніки противника.