Сили ППО збили понад 10 тисяч ворожих повітряних цілей у вересні

У вересні підрозділи сил ППО ЗСУ знищили 10 215 ворожих повітряних цілей.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
"Протягом вересня 2025 року протиповітряною обороною Cил оборони знищено 10 215 повітряних цілей", — ідеться у повідомленні.
Зокрема, сили ППО знищили:
- 1 аеробалістичну ракету Х-47 М2 "Кинджал";
- 79 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ;
- 2 балістичні ракети "Іскандер-М/KN-23";
- 20 крилатих ракет "Калібр";
- 9 керованих авіаційних ракет Х-59/69;
- 15 крилатих ракет "Іскандер-К";
- 2724 ударних БпЛА типу Shahed;
- 755 розвідувальних БпЛА;
- 6610 БпЛА інших типів.
Також, авіація Повітряних сил упродовж вересня здійснено 327 літаковильотів, з них близько 270 — на винищувальне авіаційне прикриття, а також понад 50 на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.
Крім того, авіація Сил оборони знищила 516 повітряних цілей, уразила командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та техніки противника.
- Уночі Сили ППО знищили 44 ворожих безпілотники типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, сході та в центрі країни.