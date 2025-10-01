Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили ППО збили понад 10 тисяч ворожих повітряних цілей у вересні

Авіація ЗСУ знищила 516 повітряних цілей.

Сили ППО збили понад 10 тисяч ворожих повітряних цілей у вересні
Фото: Генштаб

У вересні підрозділи сил ППО ЗСУ знищили 10 215 ворожих повітряних цілей.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

"Протягом вересня 2025 року протиповітряною обороною Cил оборони знищено 10 215 повітряних цілей", — ідеться у повідомленні.

Зокрема, сили ППО знищили: 

  • 1 аеробалістичну ракету Х-47 М2 "Кинджал"; 
  • 79 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ; 
  • 2 балістичні ракети "Іскандер-М/KN-23"; 
  • 20 крилатих ракет "Калібр"; 
  • 9 керованих авіаційних ракет Х-59/69; 
  • 15 крилатих ракет "Іскандер-К"; 
  • 2724 ударних БпЛА типу Shahed; 
  • 755 розвідувальних БпЛА; 
  • 6610 БпЛА інших типів.

Також, авіація Повітряних сил упродовж вересня здійснено 327 літаковильотів, з них близько 270 — на винищувальне авіаційне прикриття, а також понад 50 на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.

Крім того, авіація Сил оборони знищила 516 повітряних цілей, уразила командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та техніки противника.

  • Уночі Сили ППО знищили 44 ворожих безпілотники типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, сході та в центрі країни.
