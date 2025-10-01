Уночі Росія атакувала Україну 49 безпілотниками і 5 ракетами

ППО збила 44 ворожих дрони на півночі, сході та в центрі країни.

У ніч на 1 жовтня Росія атакувала Україну 49-ма ударними безпілотниками типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків: Міллерово, Брянськ – (РФ), Чауда - (ТОТ Криму), протикорабельною ракетою "Онікс" (район пуску – ТОТ Криму), а також чотирма балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 (пуски із Орловської обл. - РФ).

Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито або подавлено 44 ворожих безпілотники типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання п'яти ракет та безпілотників ворога на шести локаціях.